Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο εκβιαστής

Η καταγγελία θύματος για εκβίαση στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

03 Φεβ. 2026 7:30
Pelop News

Με την επιβολή των περιοριστικών όρων της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα, το πρώτο 15νθημερο του μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε  ελεύθερος με την απολογία στον Ανακριτή Πατρών, χθες Δευτέρα 2/02/2026, ο άνδρας που συνελήφθη  με την κατηγορία της απόπειρας εκβίασης.

Συνελήφθη μετά από καταγγελία νεαρού Πατρινού στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, πως ο κατηγορούμενος μαζί με τα τρία αδέλφια του τον εκβίαζε για τη ζωή του και της οικογένειας του, απαιτώντας την καταβολή 3.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχουν οικονομικές συναλλαγές.

