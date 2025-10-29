Πάτρα – Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn

Υπογράμμισε πως ο κατηγορούμενος δεν της ζήτησε ποτέ συγνώμη για την πράξη του και δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της.

Πάτρα - Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn
29 Οκτ. 2025 17:16
Pelop News

Ένοχος με δύο χρόνια αναστολή και 5000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο κρίθηκε ο 36χρονος αστυνομικός που είχε διαρρεύσει γυμνή φωτογραφία της Έλενας Κρεμλίδου στο διαδίκτυο το 2020.

Επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από το μπλουζάκι που φορούσε, το οποίο έγραφε «μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά». Έτσι, θέλησε να ενθαρρύνει τις γυναίκες που έχουν υποστεί θύματα τέτοιου είδους επιθέσεων να μιλήσουν ανοικτά, «είναι η αρχή για να δημοσιοποιούμε τέτοια θέματα, να πάρει την έκταση που του αξίζει. Ότι μπορεί το ίδιο το θύμα να δικαιωθεί. Αξίζει να το κυνηγήσει», δήλωσε.

Η Κρεμλίδου δήλωσε πως «δεν κάνουμε κάτι κακό με το να κάνεις σεξ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με το να στέλνεις φωτογραφίες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι δεν κάνεις κάτι κακό. Αυτός που κάνει κακό είναι οποιοσδήποτε δημοσιοποιεί κάτι παρά τη συγκατάθεση σου».

Σε ερώτηση για το πως αισθάνθηκε την πρώτη φορά που συνέβη αυτό, απάντησε «η ιστορία ξεκίνησε από το 2018 και ήθελα να αυτοκτονήσω όταν το έμαθα. Ήθελα να φύγω. Τότε ντρεπόμουν και χαίρομαι που δεν το έκανα, γιατί τώρα δεν ντρέπομαι. Δε θα ήθελα να ντρέπεται καμία γιατί δεν κάνουμε τίποτα κακό».

Σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τη διαρροή φωτογραφιών ή βίντεο ευαίσθητου περιεχομένου σχολίασε: «Γίνεται θέμα ότι φταίει το θύμα που στέλνει το υλικό. Υπάρχουν θύματα που δεν γνωρίζουν για υλικό που τραβάτε. Δεν είναι μόνο όποιος στέλνει μια φωτογραφία στον σύντροφό του, υπάρχουν θύματα που δεν έχουν στείλει ποτέ τίποτα, υπάρχουν κρυφές κάμερες, φωτογραφίες που τα τραβούν χωρίς να το ξέρουν».

Η ίδια δήλωσε πως αισθάνεται σοκαρισμένη, ενώ παραδέχθηκε πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι δικαιώθηκε.

Επίσης, υπογράμμισε πως ο κατηγορούμενος δεν της ζήτησε ποτέ συγνώμη για την πράξη του και δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της.

Τι είπε η δικηγόρος της
«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου. Θα αντιμετωπίσουμε τον κατηγορούμενο σε οποιοδήποτε δικαστήριο χρειαστεί να τον αντιμετωπίσουμε», δήλωσε η δικηγόρος της Έλενας Κρεμλίδου, Σοφία Κατσούλα.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι «εξαρχής η μήνυση της κυρίας Κρεμλίδου ήταν κατά αγνώστων δραστών. Δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο. Κάποια επίσημη αρχή βρήκε ότι ο κατηγορούμενος είναι αυτός που τέλεσε την πράξη. Αυτό θεωρώ ότι εκτίμησε και το δικαστήριο και επέβαλε αυτή την τιμωρία στον κατηγορούμενο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ