Στην 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ ο Πέτρος Ψωμάς και πολυπληθής ομάδα του σπιράλ

24 Νοέ. 2025 9:10
Εμφάνιση-έκπληξη στην 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, όχι μόνο δέχτηκε την πρόσκληση της Νομαρχιακής Αχαΐας, αλλά πήγε συνοδευόμενος από πολυπληθή ομάδα και παράμεινε στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου επί… τετράωρο!

Τον επικεφαλής του σπιράλ συνόδευαν ο Γραμματέας Ανδρέας Κοσμάτος, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Άκια Σταμάτη και Γιώργος Αγγελόπουλος καθώς και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου Δημήτρης Νταλαπέρας και Άρης Μαμασιούλας.

Η αντιπροσωπεία του σπιράλ παραβρέθηκε στην ενότητα για την Παιδεία και την αντίστοιχη για τον Πρωτογενή Τομέα, ενώ παρακολούθησαν από τις θέσεις των καλεσμένων του ΠΑΣΟΚ και την ομιλία του Προέδρου του κόμματος. Ανδρουλάκης και Ψωμάς μάλιστα είχαν ολιγόλεπτο τετ-α-τετ μετά την ομιλία, όπου και προφανώς συζήτησαν το θέμα των προοπτικών του Δήμου Πατρέων.

Πάτρα: Εμφάνιση-έκπληξη Ψωμά στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ, τετ-α-τετ με Ανδρουλάκη

Πέτρος Ψωμάς, μαζί με τον Γραμματέα του σπιράλ Ανδρέα Κοσμάτο και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Άκια Σταμάτη και Γιώργο Αγγελόπουλο στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο

Η παρουσία του Ψωμά και της ομάδας του στη Συνδιάσκεψη –που συζητήθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ- εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του επικεφαλής του σπιράλ με όλους τους πολιτικούς χώρους.  Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που η αποδοχή της πρόσκλησης από την Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ βρήκε ομόφωνα σύμφωνη την Πολιτική Γραμματεία της δημοτικής παράταξης

 

