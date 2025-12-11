Πάτρα: Ενα σύντομο ιστορικό αφιέρωμα για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ελευθερίου και της Μητρός αυτού Ανθίας ανηγέρθη στο οικόπεδο δύο στρεμμάτων που προσέφεραν ως δωρεά οι αείμνηστοι και μεγάλοι ευεργέτες της ενορίας μας Σπυρίδων και Πηνελόπη Κωστίρη. Ο Ναός εθεμελιώθη το έτος 1974 από τον αοίδιμο μητροπολίτη Πατρών κυρό Νικόδημο και ο σχεδιασμός του έγινε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Δημήτριο Τσαρδάκα. Κατόπιν όμως ανέκυψαν σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες ξεπεράστηκαν με τις ενέργειες και τις μεγάλες προσπάθειες του μακαριστού Ιερέως π. Ιωάννου Παπαδημητροπούλου, εφημερίου τότε του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αγυιάς Πατρών, αλλά και χάρις στη μεγάλη αγάπη και την τεράστια προσφορά του αειμνήστου κτήτορος του Ι. Ναού Χρήστου Γιάχου και των συνεργατών του, Βασιλείου Κάντζαρη, Μηλτιάδη Σπυρόπουλου, Χρήστου Παπούλια, Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου, Ιωάννου Δημαρά, Νικολάου Τριανταφυλλόπουλου, Πέτρου Μπάρκουλα και πολλών άλλων.

Με τη συνεισφορά επωνύμων και ανωνύμων και με τον «οβολόν της χήρας» επετελέσθη ο άθλος της ανοικοδομήσεως του περικαλλούς και μεγαλοπρεπούς Ναού μας μέσα σε 2 χρόνια, από το 1984 που ξεκίνησαν οι εργασίες. Έτσι, το έτος 1986, από τις 15 Φεβρουαρίου, που «χάρμποτ» στις θύρες και κουρελούδες διακοσμούσαν τον Ναό, ανέλαβε την εφημερία ο π. Νικόλαος Μήλας, ενώ τα θυρανοίξια ετελέσθησαν στις 14 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους υπό του μακαριστού μητροπολίτου κυρού Νικοδήμου. Ναός βυζαντινής αρχιτεκτονικής δισυπόστατος με δύο αγίες Τράπεζες, την κεντρική αφιερωμένη στο όνομα του Αγίου Ελευθερίου και της μητρός του Ανθίας, και αυτήν του δεξιού κλίτους, η οποία καθιερώθη εις το όνομα της «Παναγίας των Βλαχερνών» που εορτάζει στις 2 Ιουλίου.

Την Κυριακή του Θωμά του έτους 1986 υποδεχθήκαμε στον νεοανεγερθέντα Ναό αποτμήματα Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ελευθερίου και της μητρός του Αγίας Ανθίας από τα Ιεροσόλυμα, τα οποία παραμένουν προς ευλογίαν και ως πνευματική κληρονομία εις την ενορία μας. Με την ευκαιρία αυτή ετελέσθη λαμπρά Θεία Λειτουργία, στην οποία έψαλε ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ενώ σε ακολουθία των Χαιρετισμών το έτος 1990 έψαλε στον Ιερό μας Ναό επίσης και ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Θρόνου, Αθανάσιος Καραμάνης.

Τα ιερά Εγκαίνια του Ναού μας έγιναν στις 23 Μαΐου 1993 από τον αοίδιμον μητροπολίτην Πατρών κυρό Νικόδημο με κάθε μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα. Δια τον ιερόν αυτόν σκοπό και με υποδοχή μεγαλοπρεπή, εκομίσθη από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καρυών Ολύμπου Ελασσώνος η Τίμια Κάρα του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου δια τον αγιασμόν των πιστών με ενέργειες του μακαριστού ιεράρχου Νικοδήμου και του μακαριστού μητροπολίτου Ελασσώνος κυρού Σεβαστιανού. Η Αγ. Κάρα του προστάτου μας παρέμεινε στον Ιερόν μας Ναόν επί ένα τριήμερο, κατά το οποίο ετελέσθησαν ακολουθίες κατανυκτικές και ανεπανάληπτες.

Το έτος 1993 άρχισε η Αγιογράφηση του Ναού από τον πατρινό Αγιογράφο κ. Σπυρίδωνα Μασσάχο και ολοκληρώθηκε το έτος 2012. Τα ξυλόγλυπτα έργα του Ι. Ναού τα φιλοτέχνησαν ο μακαριστός Νικόλαος Ματσινόπουλος, μαθητής του μεγάλου ξυλογλύπτη Κωστόπουλου, και κυρίως ο κ. Γεώργιος Καραφωτιάς, ο οποίος και επιμελήθηκε το μεγαλύτερο μέρος τους με ζήλο και τεχνική ικανότητα. Οι μαρμαρικές εργασίες, όπως δάπεδα, σκάλες, κολώνες, κ.λ.π., έγιναν από τους κατασκευαστές Ιωάννη Αργυρό και Βασίλειο Θεοδωρόπουλο.

Ιερείς που εφημέρευσαν παλαιότερα στον Ι. Ναό ήταν ο π. Σπυρίδων Κυρίτσης και ο π. Ανδρέας Τζεφριός. Σήμερα εφημερεύουν οι π. Νικόλαος Μήλας και π. Ευάγγελος Πριγκιπάκης. Στον Ι. Ναό επίσης έψαλαν καταξιωμένοι ιεροψάλτες, με κορυφαίο και ανεπανάληπτο πρωτοψάλτη και μύστη της Βυζαντινής Μουσικής τον αοίδιμον Ανδρέα Σαβανή, επί 28 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα τα αναλόγιά του κοσμούν επάξια ο Πρωτοψάλτης κ. Παναγιώτης Τζουμανίκας και ο Λαμπαδάριος κ. Χρήστος Παπανικολάου με τις χορωδίες τους.

Επίτροποι του Ι. Ναού είναι οι κ. Γεώργιος Χρ. Γιάχος, άξιος συνεχιστής του έργου του μακαριστού πατέρα του, του μεγάλου Χρ. Γιάχου, κ. Εμμανουήλ Στιβακτάκης, κ. Φώτιος Τσεκούρας, κ. Κίμωνας Γιώργας και κ. Πέτρος Μπάρκουλας.

Οι περισσότεροι δωρητές του Ι. Ναού είναι οι ανώνυμοι πιστοί. Από τους μεγάλους δωρητές ξεχωρίζουν ο Παναγιώτης Αυγουστινάτος, ο Δημήτριος και η Παρασκευή Αλεξίου, ο Ιωάννης Κουτσόπουλος, ο Κωνσταντίνος Νικολάου, ο Γεώργιος Λιναράς, ο Ζαχαρίας και η Χρυσάνθη Παναγοπούλου, ο Τηλέμαχος Παπασπύρου, ο Βασίλειος Σαραντίδης, ο Δημήτριος και η Τζίνα Τσαρδάκα, ο Διονύσιος και η Ευθυμία Φιλιππάτου, ο Ηλίας και η Ειρήνη Φραντόλα, ο Βασίλειος Χρυσανθόπουλος, ο Βασίλειος Ζαχαράτος, η Βασιλική Μάργαρη, ο Ιωάννης και η Ανδριάνα Αλεξανρόπουλου, ο Νικόλαος Καγιάς (Μπαχαρικά) και οι Αφοι Χαϊκάλη.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος, ότι και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος, επί είκοσι συναπτά έτη που ευρίσκεται εις το πηδάλιο της Αποστολικής Μητροπόλεως Πατρών (2005-2025), στέκεται με πολλή πατρική αγάπη πάντα κοντά μας και με τις ευλογίες του καταστέφει, αλλά και με την παρουσία του μας τιμά και λαμπρύνει τας πανηγύρεις, τις ακολουθίες και τις εκδηλώσεις μας, ενώ υποστηρίζει σταθερά και το πολύπλευρο έργον της ενορίας μας με όλες του τις δυνάμεις. Γι’ αυτό και τον ευχαριστούμε δια όλα όσα μας προσφέρει και πάντα να έχουμε την ευχή και την ευλογία του, αναφωνώντας από καρδίας το «Εις πολλά έτη Δέσποτα» !.

