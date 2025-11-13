«Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»

Δριμεία επίθεση κατά της Δημοτικής Αρχής εξαπολύει η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με αφορμή την αντίδρασή της στα σχέδια ενεργειακής αξιοποίησης υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «κομματικό και ιδεολογικό παραλήρημα» και καλεί τον Δήμαρχο Πατρέων να «σταματήσει να κινδυνολογεί και να παραπλανά» τους πολίτες.

«Ντροπή κύριοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», υποστηρίζοντας ότι η στάση της δημοτικής αρχής προκαλεί «απαξίωση για τους δημότες» και «δυσφημεί πανελληνίως και διεθνώς την πόλη στο όνομα του κομματισμού, της ιδεολογίας και της ιδεοληψίας».

Η παράταξη επικρίνει τη δημοτική αρχή για την αντίδρασή της στα σχέδια αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, σημειώνοντας πως «η ενεργειακή αξιοποίηση διαμορφώνει και διαφοροποιεί την περιοχή αλλά και τη χώρα μας γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και οικονομικά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οποιαδήποτε εναντίωση στην αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου και στην ενεργειακή αυτάρκεια είναι εχθρική προς όλους μας, ανεξαρτήτως κομμάτων».

Η «Πάτρα Ενωμένη» καλεί τον Δήμαρχο Πατρέων να επανεξετάσει τη στάση του και να «μιλήσει με τη λογική, αντί να κινδυνολογεί», κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι προβάλλει συνεχώς «ιδεολογικά αφηγήματα περί κεφαλαίου, κερδοφορίας, ΝΑΤΟ και καταπιεστών».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την έκκληση προς τη δημοτική αρχή «να σταματήσει να παραπλανά τους πολίτες και να τοποθετηθεί ρεαλιστικά για ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



