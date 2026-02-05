Πάτρα Ενωμένη: Η δημοτική αρχή θυσιάζει το μέλλον των μαθητών στην ιδεοληψία

«Πρωτάκουστα» τα όσα συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας στη συνεδρίαση στις 4/2/2026, χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Δήμαρχος κ. Πελετίδης αρνήθηκε να αποδεχτεί και απέρριψε αίτημα εκπαιδευτικών αλλά και γονέων να ιδρυθεί ειδικότητα «Τεχνίτη Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών» στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πατρών.

Ως λόγος προβλήθηκε το επιχείρημα ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την πολεμική βιομηχανία και να συνδράμουν υποτιθέμενα πολεμοχαρή σχέδια της χώρας μας. Ένα επιχείρημα που περισσότερο παραπέμπει σε ιδεολογικό μανιφέστο παρά σε σοβαρή εκπαιδευτική ή αυτοδιοικητική προσέγγιση.

Η επίκληση τέτοιων σεναρίων για την απόρριψη μιας εκπαιδευτικής ειδικότητας συνιστά ευθεία υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προσβολή της νοημοσύνης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που διεκδικούν ουσιαστικές προοπτικές γνώσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η φωνή των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους αγνοήθηκε πλήρως, λες και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν λόγο για το εκπαιδευτικό τους μέλλον.

Η λογική ότι η εκπαίδευση πρέπει να φιλτράρεται μέσα από ιδεολογικά στερεότυπα και πολιτικές εμμονές οδηγεί αναπόφευκτα στον αποκλεισμό ευκαιριών και στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου.

Εκεί που τελειώνει η ευθύνη απέναντι στους νέους και τις ανάγκες της κοινωνίας, ξεκινά η ιδεοληψία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτό το σκεπτικό δεν υπηρετούν την παιδεία ούτε το μέλλον των μαθητών, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά μια παρωχημένη πολιτική αφήγηση.

Ντροπή σας, κύριοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων».

