Πάτρα Ενωμένη: Η δημοτική αρχή θυσιάζει το μέλλον των μαθητών στην ιδεοληψία

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη.

Πάτρα Ενωμένη: Η δημοτική αρχή θυσιάζει το μέλλον των μαθητών στην ιδεοληψία
05 Φεβ. 2026 10:45
Pelop News

«Πρωτάκουστα» τα όσα συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας  στη συνεδρίαση στις 4/2/2026, χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Δήμαρχος κ. Πελετίδης αρνήθηκε να αποδεχτεί και απέρριψε αίτημα εκπαιδευτικών αλλά και γονέων να ιδρυθεί ειδικότητα «Τεχνίτη Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών» στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πατρών.

Ως λόγος προβλήθηκε το επιχείρημα ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την πολεμική βιομηχανία και να συνδράμουν υποτιθέμενα πολεμοχαρή σχέδια της χώρας μας. Ένα επιχείρημα που περισσότερο παραπέμπει σε ιδεολογικό μανιφέστο παρά σε σοβαρή εκπαιδευτική ή αυτοδιοικητική προσέγγιση.

Η επίκληση τέτοιων σεναρίων για την απόρριψη μιας εκπαιδευτικής ειδικότητας συνιστά ευθεία υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προσβολή της νοημοσύνης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που διεκδικούν ουσιαστικές προοπτικές γνώσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η φωνή των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους αγνοήθηκε πλήρως, λες και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έχουν λόγο για το εκπαιδευτικό τους μέλλον.

Η λογική ότι η εκπαίδευση πρέπει να φιλτράρεται μέσα από ιδεολογικά στερεότυπα και πολιτικές εμμονές οδηγεί αναπόφευκτα στον αποκλεισμό ευκαιριών και στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου.
Εκεί που τελειώνει η ευθύνη απέναντι στους νέους και τις ανάγκες της κοινωνίας, ξεκινά η ιδεοληψία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτό το σκεπτικό δεν υπηρετούν την παιδεία ούτε το μέλλον των μαθητών, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά μια παρωχημένη πολιτική αφήγηση.

Ντροπή σας, κύριοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:10 Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ