Πάτρα Ενωμένη – Καθαριότητα: Οταν οι αριθμοί αποκαλύπτουν την αλήθεια

Σε ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη αναφέρεται

Τα προβλήματα της Πάτρας είναι πολλά και διαχρονικά. Από τα πλέον σημαντικά είναι το θέμα της καθαριότητας.

Η εκάστοτε Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα έξοδα της μισθοδοσίας των εργαζομένων στην καθαριότητα καλύπτονται από τα δημοτικά τέλη, δηλαδή από τους πολίτες, και όχι από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Είναι θέμα, λοιπόν, πολιτικής του κάθε Δήμου (δημοτικά τέλη) τόσο η είσπραξη των εσόδων όσο και η αντίστοιχη δαπάνη. Είναι, επίσης, γνωστό ότι οι προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα και δημοτικός ηλεκτροφωτισμός) δεν απαγορεύονται.

Όπως έχουμε, πολλάκις, καταγγείλει τα σκουπίδια στην πόλη μας επηρεάζουν τη δημόσια υγεία, το επίπεδο διαβίωσης, την αισθητική μας και αποτελούν απόδειξη ανικανότητας εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.

Πολλές φορές ακούμε από τα στόματα των αρμοδίων το ψευδές επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για να προσληφθούν εργαζόμενοι. Είναι το ίδιο επιχείρημα με το οποίο οι ψευδεπίγραφοι φιλολαϊκοί δημοτικοί άρχοντες γύρισαν την πλάτη στους συμβασιούχους εργαζόμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Η αλήθεια, όμως, των αριθμών αφενός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και αφετέρου εκθέτει τη Δημοτική Αρχή.

Στα απολογιστικά στοιχεία του 2024 τα ανταποδοτικά έσοδα ανέρχονται σε 29.290.540,67€. Αντίστοιχα, τα έξοδα είναι 20.044.922,40 €. Πλεόνασμα άνω τω 9.000.000 €. Ακόμα και αν αφαιρέσουμε ποσά που έχουν δεσμευτεί για την επόμενη χρήση, είναι ηλίου φαεινότερο ότι η γνωστή ρήση «λεφτά υπάρχουν» ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση της καθαριότητας. Και χρήματα, λοιπόν, υπάρχουν και βρώμικη πόλη έχουμε.

Αναμένουμε την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, για ποιο λόγο τα πλεονάσματα δεν μετατράπηκαν σε προσλήψεις εργαζομένων. Για ποιο λόγο το 2025 προσλήφθηκαν λιγότεροι εργαζόμενοι συγκριτικά με το 2024. Βέβαια θα ξανακούσουμε τα γραφικά επιχειρήματα για τις φρεγάτες και τους πολέμους, για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, για τις ευθύνες της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια, για το μαύρο μέτωπο της αντιπολίτευσης, κ.α..

Αναμένουμε την αυτοκριτική της Δημοτικής Αρχής αν υπάρχει ακόμα έστω και λίγο φιλότιμο εκτός του φαρισαϊσμού, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας.

Κύριε Δήμαρχε προχωρήστε σε προσλήψεις. Χρήματα υπάρχουν.

