Πάτρα: Ένοπλη εισβολή σε σούπερ μάρκετ με ψεύτικο όπλο – Τρόμαξαν εργαζόμενοι και πελάτες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ιωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο κρατώντας πιστόλι και απείλησε υπάλληλο, ζητώντας να μεταφερθεί συγκεκριμένο μήνυμα στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκηνές πανικού. Ο δράστης, μετά την απειλή, τράπηκε σε φυγή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον άνδρα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

