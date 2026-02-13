Πάτρα: Ένορκη Διοικητική Εξέταση για καταγγελία βίας σε βάρος 9χρονου μαθητή σε ειδικό σχολείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για σοβαρή καταγγελία περιστατικού βίας σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Η υπόθεση αφορά 9χρονο μαθητή στο φάσμα του αυτισμού και εξετάζεται τόσο διοικητικά όσο και δικαστικά.

13 Φεβ. 2026 12:04
Pelop News

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό βίας σε βάρος 9χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ενώ ήδη βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η μητέρα του παιδιού καταγγέλλει ότι εκπαιδευτικός φέρεται να χτύπησε τον γιο της εντός της σχολικής αίθουσας, σε στιγμή που -όπως υποστηρίζει- ο μικρός δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί έτρωγε και έπαιζε με προσωπικό αντικείμενο.

Οι γονείς έχουν καταθέσει μήνυση, ενώ η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος της εκπαιδευτικού, καθώς και δεύτερης δασκάλας που φέρεται να ήταν παρούσα χωρίς να παρέμβει. Τα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Κατά την εκδοχή της οικογένειας, η εκπαιδευτικός -η οποία δεν ήταν υπεύθυνη του συγκεκριμένου τμήματος- φέρεται να αντέδρασε στη συμπεριφορά του παιδιού, να το οδήγησε προς τη βιβλιοθήκη και να το χαστούκισε επανειλημμένα. Η παρουσία ιδιωτικής παράλληλης στήριξης, που σύμφωνα με τους γονείς ήταν παρούσα και ειδοποίησε άμεσα τη μητέρα, αποτελεί βασικό στοιχείο της καταγγελίας.

Η γιαγιά του παιδιού ανέφερε ότι ο 9χρονος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, τονίζοντας πως μεγαλώνει σε περιβάλλον αγάπης και όχι βίας. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη στάση του σχολείου απέναντι στην παράλληλη στήριξη.

Η μητέρα υποστηρίζει ακόμη ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, ισχυριζόμενη πως η ίδια εκπαιδευτικός είχε επιδείξει και στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο παιδί.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

