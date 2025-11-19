Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη

Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε μια κοπέλα 12 ετών σε προαύλιο σχολείο στην Πάτρα, εκδόθηκε από την εισαγγελία το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, είχε προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονιών της στην Αστυνομία. Από τη μέχρι τώρα εξέταση των στοιχείων, προκύπτει ότι ο φερόμενος ως δράστης και το 12χρονο κορίτσι είχαν επικοινωνήσει μέσω της πλατφόρμας Instagram, όπου φαίνεται πως είχαν κανονίσει συνάντηση.

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 16 Νοεμβρίου. Ο 16χρονος, που γνώριζε την ανήλικη από το παρελθόν, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας, λίγο πριν –σύμφωνα με τη δικογραφία– την οδηγήσει με τη χρήση βίας σε απομονωμένο σημείο.

Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



