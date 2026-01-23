Πάτρα: Επανέλεγχος εκατοντάδων υποθέσεων ρευματοκλοπής – «Παγώνουν» όλες οι αποκοπές

Μεγάλος αριθμός υποθέσεων ρευματοκλοπής απασχολεί το τελευταίο διάστημα τα δικαστήρια της Πάτρας, αποτυπώνοντας τις κοινωνικές και νομικές προεκτάσεις ενός προβλήματος που έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που διαπιστώθηκαν το 2025, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές, όπως ανέφεραν πηγές του Διαχειριστή σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η απόφαση ελήφθη λόγω του μεγάλου αριθμού διαπιστωμένων περιπτώσεων αλλά και των αστοχιών που καταγράφηκαν στη διαδικασία ελέγχου. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 48% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, εφαρμόστηκε αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών, με στόχο την αποφυγή άδικων χρεώσεων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε επίσης στη σύσταση ειδικής ομάδας στελεχών και εξειδικευμένου τμήματος στο τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαχείριση των ελέγχων και των ενστάσεων. Οπως επισημαίνεται, υιοθετήθηκε ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης ιχνηλασιμότητα των αιτημάτων και η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το οικονομικό κόστος των ρευματοκλοπών παραμένει υψηλό, ξεπερνώντας τα 450 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές, αυξάνοντας κατά μέσο όρο κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, οι εντατικοί έλεγχοι της διετίας 2024–2025 συνέβαλαν στη μείωση των απωλειών κατά 200 εκατ. ευρώ, μέσω περιορισμού της παράνομης κατανάλωσης και επιβολής προστίμων.

Παρά τις παρεμβάσεις, οι δικαστικές εκκρεμότητες παραμένουν πολλές, ιδίως σε περιοχές όπως η Πάτρα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για σαφέστερες διαδικασίες, τεχνική αναβάθμιση των μετρητών και αποτελεσματικότερη διαχείριση των ενστάσεων, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να περιοριστεί η κοινωνική ένταση.

Οι υποθέσεις ρευματοκλοπής που οδηγούνται στα δικαστήρια αυξάνονται, δημιουργώντας έντονη ανασφάλεια σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η διαδικασία ελέγχου και καταλογισμού προστίμων συχνά προκαλεί οικονομική πίεση, καθώς η απειλή διακοπής ρεύματος λειτουργεί αποτρεπτικά για την άσκηση ενστάσεων. Για πολλές μικρές επιχειρήσεις, μια ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης μπορεί να οδηγήσει σε άμεση απώλεια εμπορευμάτων και εισοδήματος.

Παράλληλα, η συσσώρευση υποθέσεων στα πινάκια των δικαστηρίων επιβαρύνει το δικαστικό σύστημα, καθιστώντας χρονοβόρα τη δικαστική επίλυση. Το ζήτημα των ρευματοκλοπών αναδεικνύεται έτσι σε πρόβλημα με ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, που απαιτεί θεσμικές και τεχνικές λύσεις.

Κωνσταντίνος Σκούζες: «Στοχοποίηση πολιτών»

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Σκούζες επισημαίνει ότι το ισχύον σύστημα ελέγχου για τις ρευματοκλοπές εμφανίζει σοβαρά κενά, τα οποία οδηγούν συχνά σε άδικη στοχοποίηση πολιτών. Οπως τονίζει, οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι επαρκώς θωρακισμένοι, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε τρίτος να μπορεί να παρέμβει σε αυτούς, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ευθύνη του καταναλωτή.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην απουσία αντικειμενικών εγγυήσεων κατά τη διάρκεια των ελέγχων, καθώς αυτοί πραγματοποιούνται συχνά χωρίς την παρουσία αστυνομικού ή του ίδιου του ιδιοκτήτη, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αποδεικτικής αξιοπιστίας.

Ο κ. Σκούζες υπογραμμίζει ότι οι αναδρομικές χρεώσεις πενταετίας, βασισμένες σε υποθέσεις και όχι σε πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης, επιφέρουν εξοντωτικές οικονομικές συνέπειες ακόμη και σε οικογενειάρχες χωρίς οικονομικά προβλήματα. Κατά την άποψή του, απαιτείται άμεση νομοθετική παρέμβαση και αναθεώρηση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, η αναλογικότητα και ο σεβασμός στα δικαιώματα των πολιτών.

Ακης Βαβαρούτας: «Εκβιαστική τακτική»

Ο δικηγόρος Ακης Βαβαρούτας επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός πολιτών κατηγορείται άδικα για ρευματοκλοπή, κυρίως λόγω της παλαιότητας των μετρητών και της αυθαίρετης ερμηνείας της μειωμένης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Οπως αναφέρει, η μείωση της κατανάλωσης συχνά οφείλεται σε πραγματικές αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, όπως κλειστά ακίνητα, ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους ή νοικοκυριά με λιγότερα μέλη, χωρίς αυτό να σημαίνει παραβίαση του μετρητή.

Τονίζει επίσης ότι η διαδικασία καταλογισμού προστίμων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς πολλοί οδηγούνται στα δικαστήρια για να δικαιωθούν, επωμιζόμενοι υψηλό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, η απειλή διακοπής ρεύματος λειτουργεί εκβιαστικά, οδηγώντας συχνά σε πληρωμές αμφισβητούμενων ποσών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθολική αντικατάσταση των παλαιών μετρητών με έξυπνους αποτελεί τη μόνη ουσιαστική λύση για την αποφυγή λαθών και κοινωνικών αδικιών.

Αλέξης Σκαρμέας: «Απαιτείται ασυστηρότερη τεκμηρίωση και διαφάνεια στις μετρήσεις»

Ο δικηγόρος Αλέξης Σκαρμέας επισημαίνει ότι η έξαρση των υποθέσεων ρευματοκλοπής αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες τόσο στη διαδικασία ελέγχου όσο και στον τρόπο απόδοσης ευθυνών. Οπως τονίζει, σε πολλές περιπτώσεις ο καταλογισμός βασίζεται σε στατιστικές εκτιμήσεις και όχι σε πραγματικά, εξακριβωμένα δεδομένα κατανάλωσης, γεγονός που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για άδικες διώξεις. Ιδιαίτερα προβληματική χαρακτηρίζει την πρακτική επιβολής προστίμων για χρονικά διαστήματα κατά τα οποία τα ακίνητα ήταν κλειστά ή δεν χρησιμοποιούνταν, χωρίς επαρκή διερεύνηση των πραγματικών συνθηκών.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι ερήμην καταδίκες επιβαρύνουν δυσανάλογα οικονομικά αδύναμους πολίτες, οι οποίοι συχνά αδυνατούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους έγκαιρα. Παράλληλα, σημειώνει ότι η διάκριση ποινικής και αστικής ευθύνης οδηγεί σε διπλή ταλαιπωρία, ακόμη και σε περιπτώσεις αθώωσης. Κατά τον Αλέξη Σκαρμέα, απαιτείται αυστηρότερη τεκμηρίωση, διαφάνεια στις μετρήσεις και ουσιαστικός σεβασμός στην αρχή της αναλογικότητας, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να τιμωρούνται μόνο οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



