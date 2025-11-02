Πάτρα: Επανήλθε το κόλπο για τη γνωστή απάτη – «Είστε ο κληρονόμος 11,5 εκάτ. δολαρίων»

Αυτού του είδους οι δελεαστικές προσεγγίσεις είναι σύνηθες φαινόμενο και αλίμονο στον αφελή που θα πέσει θύμα της παραπλάνησης, δίνοντας τα απόρρητα δεδομένα στους απατεώνες.

02 Νοέ. 2025 18:00
Pelop News

Πέσανε στην περίπτωση οι απατεώνες. Αποπειράθηκαν να κοροϊδέψουν κι εμάς. Πήραμε προ ημερών δυο e-mail, από δυο διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Διαβάστε πώς προσπάθησαν να μας δελεάσουν δυο κυρίες, που εμφανίσθηκαν σίγουρα με ψεύτικα ονοματεπώνυμα:

«Ζητάμε τώρα τη συνεργασία σας για να σας παρουσιάσουμε ως πλησιέστερο συγγενή – κληρονόμο τραπεζικού λογαριασμού, καθώς έχετε το ίδιο επώνυμο και την ίδια εθνικότητα με τον Arnand Anastasopoulo. Η τράπεζά μου θα σας αποδεσμεύσει τον λογαριασμό μέσω εξουσιοδότησής μου και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος… Είναι καλύτερο να διεκδικήσουμε τα χρήματα παρά να επιτρέψουμε στους διευθυντές της τράπεζας να τα μοιράσουν μεταξύ τους… Προτείνουμε το 60% να πάρετε εσείς και το 40% εμείς».

Σημείωση: το ποσό του «θείου» μας στην τράπεζα ανήρχετο –υποτίθεται– σε 11,5 εκ. δολάρια!
Ωραίο το παραμύθι, φυσικά δεν το «χάψαμε» και δεν ανταποκριθήκαμε στο ζητούμενο τους. Ηθελαν ούτε λίγο ούτε πολύ να τους αποστείλουμε όλα τα προσωπικά μας δεδομένα (ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό, ΑΦΜ κ.ο.κ), προκειμένου να εμβάσουν τα … εκατομμύρια δολάρια στο λογαριασμό μας.

Δεκάδες τέτοιες ηλεκτρονικές απάτες έχουν καταγγελθεί στο αρμόδιο τμήμα της Ασφάλειας Πάτρας. Ομως οι «ατσίδες» του διαδικτύου ξέρουν καλά τα ηλεκτρονικά κατατόπια και δυσκολεύονται οι Αρχές να εντοπίσουν τα ίχνη τους. Προσοχή λοιπόν.
