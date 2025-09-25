Πάτρα: Επαψε οριστικά η ισχύς της άδειας του Καζίνο Ρίο

Μέχρι τώρα ήταν σε ανάκληση η άδεια λειτουργίας του καζίνου Ρίου, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Εδώ και λίγες μέρες η υφιστάμενη άδεια παύει οριστικά να έχει ισχύ, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή της Theros International, που είχε στραφεί κατά της ΕΕΕΠ, ζητώντας ακύρωση της ανάκλησης. Οπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει ότι ο Κωστής Πηλαδάκης «έχασε» το Καζίνο του Ρίου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν να βρεθεί φερέγγυο επενδυτικό σχήμα το οποίο θα διασφάλιζε τη λειτουργία του.

Το ερώτημα πλέον είναι αν μια επιχείρηση που μέχρι πριν δύο χρόνια απασχολούσε 200 εργαζόμενους, δικαιούται να ελπίζει ότι δύναται να επαναλειτουργήσει κάτω από άλλο «καθεστώς» και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό.

Το Σωματείο των Εργαζομένων, με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη «υποδεικνύει» ως λύση τον διορισμό προσωρινής διοίκησης και εναπόκειται στον υπουργό να σταθμίσει τα ρεαλιστικά δεδομένα μιας κλειστής και υπερχρεωμένης επιχείρησης, προκειμένου να λάβει την όποια απόφαση, συνυπολογίζοντας το κοινωνικό κόστος από την «ομηρία» σε ανεργία των 200 υπαλλήλων του καζίνου.

