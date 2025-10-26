Πάτρα: Επεισόδια στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου – Παρέμβαση του Προέδρου της Κοινότητας Σπύρου Κασπίρη

Ανησυχία και απογοήτευση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Σαραβαλίου η εικόνα έντασης και επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Δημοτικό Γήπεδο της περιοχής σε αγώνα ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την ΑΕ Αιγίου, περιστατικά που, όπως όλα δείχνουν, αμαύρωσαν την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου.

Διαβάστε επίσης: Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, Σπύρος Κασπίρης, με δημόσια ανάρτησή του καταδίκασε απερίφραστα τα γεγονότα, επισημαίνοντας ότι όσα συνέβησαν «δεν τιμούν κανέναν» και δεν συνάδουν με το πνεύμα του αθλητισμού. Όπως τονίζει, οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως το γήπεδο του Σαραβαλίου, παραχωρούνται δωρεάν σε ομάδες και αθλητές για να αθλούνται, να χαίρονται το παιχνίδι και να προάγουν τον αθλητισμό, όχι για να μετατρέπονται σε πεδία έντασης και επεισοδίων.

Ο κ. Κασπίρης υπογράμμισε επίσης ότι η λειτουργία και συντήρηση του γηπέδου έχουν κόστος και απαιτούν συνεχή φροντίδα, συνεργασία και – κυρίως – προσωπική εργασία εθελοντών που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον τόπο τους. «Είναι λυπηρό να βλέπουμε φιλοξενούμενες ομάδες και οπαδούς να μην σέβονται έναν χώρο που πληρώνεται και συντηρείται από τους ίδιους τους Πατρινούς πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρόεδρος της Κοινότητας καλεί όλους – ομάδες, φιλάθλους και παράγοντες – να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, υπενθυμίζοντας ότι «ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει». Παράλληλα, σημειώνει πως το Σαράβαλι έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι τόπος φιλοξενίας και αθλητικού πολιτισμού και ότι ο σεβασμός προς τις υποδομές του είναι ευθύνη όλων.

«Ας σεβαστούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί, γιατί αν χαθεί, θα το πληρώσουμε όλοι», καταλήγει ο Σπύρος Κασπίρης, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενότητας και υπευθυνότητας προς κάθε κατεύθυνση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασπίρη:

Θλιβερά περιστατικά στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου

Όσα συνέβησαν σήμερα στο γήπεδό μας δεν τιμούν κανέναν.

Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων, όπως το Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου, παραχωρούνται δωρεάν σε ομάδες και αθλητές για να αθλούνται, να χαίρονται το παιχνίδι και να προάγουν τον αθλητισμό όχι για να μετατρέπονται σε πεδίο επεισοδίων.

Η λειτουργία και η συντήρηση του γηπέδου έχουν κόστος απαιτούν συνεχή φροντίδα, συνεργασία και πάνω απ’ όλα προσωπική εργασία εθελοντών που αγαπούν το ποδόσφαιρο, αγαπούν το γήπεδο, αγαπούν τον αθλητισμό.

Είναι λυπηρό να βλέπουμε φιλοξενούμενες ομάδες και οπαδούς να μην σέβονται έναν χώρο που πληρώνεται και συντηρείται από τους ίδιους τους Πατρινούς πολίτες.

Ο αθλητισμός ενώνει δεν διχάζει.

Ως υπεύθυνος του γηπέδου και Πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, καταδικάζω απερίφραστα τα γεγονότα και καλώ όλους ομάδες, φιλάθλους και παράγοντες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Το Σαράβαλι είναι τόπος φιλοξενίας και αθλητικού πολιτισμού.

Ας σεβαστούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί γιατί αν χαθεί, θα το πληρώσουμε όλοι.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



