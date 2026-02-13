Πάτρα: Έπεσε δρόμος στην Καλλιθέα – Η βροχή έφερε καθίζηση ΦΩΤΟ

Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων στην Άνω Καλλιθέα, μετά από καθίζηση που σημειώθηκε στην οδό Χρυσοστόμου, στη θέση Μπαϊντάνη.

Την ενημέρωση έκανε ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιθέας Πατρών, Γιάννης Μπακαλάρος, επισημαίνοντας ότι ο δρόμος παραμένει κλειστός κατόπιν αυτοψίας και απόφασης των αρμόδιων υπηρεσιών, για λόγους ασφάλειας.

Πώς θα γίνεται η διέλευση

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω της οδού Νερακίων, με κατεύθυνση προς τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, μέσα από το χωριό. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η διέλευση πραγματοποιείται πλέον από εναλλακτική διαδρομή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενα οχήματα, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα στο οδόστρωμα.

«Η ασφάλεια προέχει»

Ο πρόεδρος της Κοινότητας ευχαρίστησε τους κατοίκους για την κατανόηση και την υπομονή τους, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στις απαιτούμενες τεχνικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τον χρόνο επαναλειτουργίας του δρόμου.

