Πάτρα: Επεσε ξύλο και πάλι στα Προσφυγικά
Νέο περιστατικό έντασης και βίας στα Προσφυγικά.
Ενα νέο περιστατικό έντασης και βίας καταγράφηκε στα Προσφυγικά της Πάτρας, σε μία περιοχή που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο λόγω παρόμοιων συμβάντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα άτομο μετέβη σε κατοικία όπου διαμένει οικογένεια Ρομά και προκάλεσε επεισόδιο, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Οπως αναφέρουν στην «Π» καλά πληροφορημένες πηγές, το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να είχε μαζί του αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς ωστόσο αυτό να χρησιμοποιηθεί. Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων, με την κατάσταση να ξεφεύγει για λίγα λεπτά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του επεισοδίου και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία δέχθηκε χτυπήματα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.
Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα που καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα επεισόδια και κλίμα ανασφάλειας. Οπως έχει αναδειχθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ της «Π», η παρουσία ομάδων που προχωρούν σε έκνομες ενέργειες στην περιοχή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους κατοίκους να ζητούν πιο συστηματική αστυνόμευση και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της τάξης. Οι Αστυνομικές Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, με στόχο την αποτροπή νέων περιστατικών και την ενίσχυση της ασφάλειας στη συγκεκριμένη γειτονιά.
