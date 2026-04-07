Πάτρα: Επεσε ξύλο και πάλι στα Προσφυγικά

07 Απρ. 2026 11:00
Pelop News

Ενα νέο περιστατικό έντασης και βίας καταγράφηκε στα Προσφυγικά της Πάτρας, σε μία περιοχή που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο λόγω παρόμοιων συμβάντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα άτομο μετέβη σε κατοικία όπου διαμένει οικογένεια Ρομά και προκάλεσε επεισόδιο, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Οπως αναφέρουν στην «Π» καλά πληροφορημένες πηγές, το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να είχε μαζί του αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς ωστόσο αυτό να χρησιμοποιηθεί. Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων, με την κατάσταση να ξεφεύγει για λίγα λεπτά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του επεισοδίου και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία δέχθηκε χτυπήματα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα που καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα επεισόδια και κλίμα ανασφάλειας. Οπως έχει αναδειχθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ της «Π», η παρουσία ομάδων που προχωρούν σε έκνομες ενέργειες στην περιοχή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους κατοίκους να ζητούν πιο συστηματική αστυνόμευση και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της τάξης. Οι Αστυνομικές Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, με στόχο την αποτροπή νέων περιστατικών και την ενίσχυση της ασφάλειας στη συγκεκριμένη γειτονιά.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:17 ΖΩΝΤΑΝΑ Εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια με την παρουσία Μητσοτάκη
13:14 Παναχαϊκή: Απονομή στις 19 Απριλίου, τα μπαράζ ανόδου αργότερα
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
12:25 Γαστούνη: Τρεις ανήλικοι άρπαξαν 150 ευρώ από παντοπωλείο με τη μέθοδο της απασχόλησης – Ο ένας καταζητούνταν για κλοπές
