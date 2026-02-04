Πάτρα: Επί ποδός «πολέμου» για το Καρναβάλι

Με αυξημένα αστυνομικά και υγειονομικά μέτρα θα πραγματοποιηθεί φέτος το Πατρινό Καρναβάλι, καθώς οι αρμόδιες Αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι η μεγάλη γιορτή της πόλης θα εξελιχθεί χωρίς προβλήματα, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και δημόσιας υγείας. Ο σχεδιασμός έχει ήδη «κλειδώσει» και προβλέπει ενισχυμένη παρουσία της Αστυνομίας, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη ετοιμότητα των υγειονομικών υπηρεσιών, ειδικά το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς, όταν η Πάτρα θα δεχθεί χιλιάδες επισκέπτες.

Η Ελληνική Αστυνομία θα αναπτύξει αυξημένες δυνάμεις σε όλο το κέντρο της πόλης, με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, αλλά και με συνεχή παρουσία σε σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πλατεία Γεωργίου και στους δρόμους γύρω από τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την αποτροπή παραβατικών φαινομένων, όπως κλοπές, πορτοφολάδες, χρήση πυροτεχνημάτων και πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Και φέτος, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η χρήση drone για εναέρια επιτήρηση, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς η αστυνομική δύναμη στην Πάτρα θα ενισχυθεί σημαντικά, με αστυνομικούς που θα μετακινηθούν από την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία. Παράλληλα, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ειδικές ομάδες, όπως η ΔΙΑΣ και η ΟΠΚΕ, με στόχο την άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί. Μέσα στο κέντρο της πόλης ομάδες αστυνομικών με πολιτικά θα επεμβαίνουν όπου χρειαστεί, είτε αυτό είναι κλοπές, είτε διαπληκτισμοί μεταξύ ατόμων. Οι περιπολίες δεν θα περιοριστούν μόνο στο κέντρο, αλλά θα επεκταθούν και σε γειτονιές εκτός καρναβαλικού «πυρήνα», καθώς έχει διαπιστωθεί τα προηγούμενα χρόνια δράση διαρρηκτών που εκμεταλλεύονται την απουσία κατοίκων από τα σπίτια τους. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί και στην κυκλοφορία. Κατά τις μεγάλες παρελάσεις του Σαββάτου το βράδυ και της Κυριακής, το κέντρο της Πάτρας θα αποκλειστεί πλήρως για τα οχήματα. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εναλλακτικές διαδρομές, ενώ η Τροχαία θα πραγματοποιεί ελέγχους για οδηγούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Η σύσταση προς τους επισκέπτες είναι σαφής: αποφυγή χρήσης ΙΧ στο κέντρο και προσοχή στα προσωπικά αντικείμενα, ειδικά σε σημεία με συνωστισμό.

Στο πεδίο της δημόσιας υγείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει την υγειονομική θωράκιση του Πατρινού Καρναβαλιού ως απόλυτη προτεραιότητα. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τους εθελοντικούς φορείς, θα υπάρξει πλήρης ετοιμότητα για την άμεση διαχείριση κάθε περιστατικού. Προβλέπονται επιστάμενοι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην αγορά ποτών και κρεάτων, αλλά και για ζητήματα ηχορύπανσης. Παράλληλα, θα λειτουργεί ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης καταγγελιών.

Σταθερός σταθμός Πρώτων Βοηθειών θα λειτουργεί με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, της 6ης ΥΠΕ και του ΕΚΑΒ, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών χωρίς να επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία της περιοχής. Ο σχεδιασμός προβλέπει ταχεία ανταπόκριση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Ο στόχος των Αρχών είναι ξεκάθαρος. Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 να παραμείνει μια μεγάλη γιορτή χαράς, συμμετοχής και κεφιού, αλλά ταυτόχρονα να διεξαχθεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και σεβασμό στη δημόσια υγεία, για τους κατοίκους της Πάτρας και τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης.

