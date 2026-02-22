Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ

Πριν ακόμα πέσει η αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Μεγάλης Παρέλασης, τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου ξεκίνησαν συντονισμένα την επιχείρηση αποκατάστασης και καθαρισμού των κεντρικών δρόμων της πόλης.

Εργαζόμενοι με απορριμματοφόρα, σάρωθρα και ειδικό εξοπλισμό ανέλαβαν την απομάκρυνση απορριμμάτων, σερπαντίνων και λοιπών υλικών που άφησε πίσω της η μεγάλη γιορτή. Η παρέμβαση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τη λήξη της παρέλασης, με στόχο την ταχεία επαναφορά της πόλης σε κανονικούς ρυθμούς.

