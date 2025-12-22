Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς

Η επαναφορά του αιτήματος για ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα και η ενθάρρυνση για τη σύσταση Ενωσης Νέων και Ασκούμενων Δικηγόρων στην αχαϊκή πρωτεύουσα αποτελούν τις δύο προτεραιότητες της νέας διοίκησης και του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, Παναγιώτη Μεταξά.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, μιλώντας στην «Π», έδωσε ευδιάκριτο στίγμα ως προς τον τρόπο που θα ασκήσει τα καθήκοντά του.

«Αποτελούμε μία νέα διοίκηση και θέλουμε να πάμε ένα σκαλί ψηλότερα τον νομικό φορέα της Πάτρας, για να συνεχίσει να απολαμβάνει της εκτίμησης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Είναι θεμιτή φιλοδοξία να επιδιώξουμε τη συνέχιση της επιτυχούς θητείας του Θανάση Ζούπα, με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τον ιστορικό φορέα μας».

ΕΝΟΤΗΤΑ

⦁ Εσείς και άλλοι 5 συνάδελφοί σας διεκδικήσατε πρόσφατα την προεδρία. Απαιτείται σύνθεση και συναίνεση. Υπάρχουν τα εχέγγυα;

Δήλωσα από την πρώτη στιγμή ότι θα είναι διασφαλισμένη η ενότητά μας, διότι εννοώ να είμαι πρόεδρος όλων των συναδέλφων μου. Με συνεχάρησαν ακόμη και εκείνοι που δεν με ψήφισαν και δεν θα τους διαψεύσω.

⦁ Οι πρόσφατες εκλογές, παρότι δεν ήταν έντονα πολιτικοποιημένες, διακρίθηκαν για τη μεγάλη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στην κάλπη. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι τα προβλήματα είναι εδώ, έχοντας τη μορφή της Λερναίας Υδρας και μόνο με τη συμμετοχή και τη συσπείρωση γύρω από τον φορέα μας μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι σωστό ότι οι εκλογές δεν είχαν έντονο κομματικό χρώμα και είναι στους πάντες γνωστό ότι από τη δική μου πλευρά δεν δόθηκε ούτε στο ελάχιστο τέτοια χροιά. Νομίζω δε, ότι αυτό είναι κάτι που θα με διευκολύνει στην άσκηση των καθηκόντων μου.

ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

⦁ Η διαχρονικότητα του «χάσματος» ανάμεσα στους παλαιότερους και τους νέους δικηγόρους προκαλεί τριβές και αντιπαραθέσεις. Το λέω κομψά. Πώς σκέφτεστε να… ελαττώσετε τα παράπονα των νέων συναδέλφων σας;

Πρέπει να ξεκινήσουμε από μία παραδοχή ότι αξίζει εμπιστοσύνης και στήριξης η νέα γενιά των δικηγόρων. Hρθα στην Πάτρα με μεταπτυχιακό το 1988, τότε που μόνο ένας ακόμη συνάδελφος είχε το ίδιο εφόδιο. Ο αείμνηστος Ντίνος Αργυρόπουλος. Σήμερα τα νέα μυαλά της νομικής επιστήμης έχουν πιο πλούσια κατάρτιση από εμάς τους παλαιότερους. Δικαιούνται, λοιπόν, να τύχουν τις μέριμνάς μας.

Πληροφορήθηκα ότι, στα πρότυπα της Αθήνας, θα συσταθεί και στην Πάτρα Ενωση Νέων και Ασκούμενων δικηγόρων. Θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Η ΝΟΜΙΚΗ

Ακολούθως, η συζήτηση ήρθε στο «παραμελημένο» αίτημα για ίδρυση Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Ο κ. Μεταξάς ήταν διαυγέστατος στην τοποθέτησή του:

«Και μόνο από το γεγονός ότι ιδρύθηκαν τρεις ιδιωτικές Νομικές Σχολές στη χώρα, αρκεί για να καταστεί συνείδηση ότι μόνο ως μύθευμα στέκει το επιχείρημα ότι υπάρχει υπερπληθώρα δικηγόρων στην Ελλάδα. Το αίτημα της πόλης θα επικαιροποιηθεί και θα επανέλθουμε, μόλις συμπληρωθεί σε σώμα το νέο ΔΣ του Συλλόγου μας (σ.σ. στις 7 Ιανουαρίου).

ΑΡΩΓΟΣ

Τέλος, ο Παναγιώτης Μεταξάς δεν άφησε ασχολίαστο το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης στη ΛΕΑΔΠΑ και τα… παρεπόμενά του.

«Είναι άλλη η μορφή και άλλος ο ρόλος του ταμείου μας. Σαν φορέας είναι αυτόνομος, αλλά και συγγενής μας, οπότε σε κάθε πρωτοβουλία του η οποία θα υπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του, που είναι και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, θα μας βρει αργούς. Ακόμα είναι σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της υπεξαίρεσης, οπότε θέλω να είμαι εγκρατής και φειδωλός. Αν και όταν ασκηθούν διώξεις, είναι προφανές ότι θα συνεισφέρουμε, προκειμένου να έλθουν στο φως όλες οι πτυχές του σκανδάλου για να αποδοθούν ευθύνες όπου δει».

