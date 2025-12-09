Πάτρα: Επιμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Εγλυκάδα BINTEO

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες της Αχαΐας, καθώς το μπλόκο στην Εγλυκάδα, στην Περιμετρική της Πάτρας, συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με στόχο την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου, παραμένουν δυναμικές, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν «όσο αντέξουμε».

Τα αιτήματά τους είναι γνωστά και επικεντρώνονται στα ενεργειακά κόστη, που έχουν εκτινάξει τα έξοδα παραγωγής, καθώς και στα ζητήματα που αφορούν τις επιδοτήσεις και τη συνολική στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες τονίζουν πως η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα από την Πολιτεία.

Το pelop.gr βρίσκεται στο σημείο και μεταδίδει εικόνες και δηλώσεις από το μπλόκο.

Δείτε τα βίντεο

