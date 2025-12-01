Πάτρα: Επίσκεψη πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ στο ΕΑΠ ΦΩΤΟ

Οι Πρυτάνεις του ΕΑΠ και του ΑΠΘ τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας, ως πυλώνα ανάπτυξης και προόδου στην ανώτατη εκπαίδευση.

Πάτρα: Επίσκεψη πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ στο ΕΑΠ ΦΩΤΟ
01 Δεκ. 2025 10:57
Pelop News

Το Σάββατο 29/11/2025, ο Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης υποδέχθηκε στην έδρα του Ιδρύματος στην Πάτρα, τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αποτελούμενη από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, συνοδευόμενο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή Ιωάννη Ρέκανο, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Καθηγητή Νικόλαο Μαγγιώρο και τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Εκ μέρους του ΕΑΠ παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Βασίλειος Βερύκιος και η Εκτελεστική Διευθύντρια κα. Φανή Δάμπα.

Πάτρα: Επίσκεψη πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ στο ΕΑΠ ΦΩΤΟ

Σκοπός της επίσκεψης αποτέλεσε η ανταλλαγή απόψεων, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δύο Πρυτάνεις τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας μας, ως πυλώνα ανάπτυξης και προόδου στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του διαλόγου και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μία κομβική εποχή τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
12:19 Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου
12:12 Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας
12:11 Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό
12:09 Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ
12:06 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή
11:55 Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
11:52 Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται
11:50 Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»
11:45 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
11:42 Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο
11:35 Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»
11:31 Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
11:28 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
11:28 Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια
11:25 Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά
11:23 Τσιάρας: «Δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσμο – Η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή»
11:20 Χρηματιστήριο: Με ήπιες απώλειες ξεκινά ο Δεκέμβριος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ