Πάτρα: Επισκέπτης με κοκαΐνη στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Ο σάκος με ρούχα που μετέφερε 24χρονη και προορίζονταν να παραδοθεί σε κρατούμενο των φυλακών Αγίου Στεφάνου, κατά το επισκεπτήριο, έκρυβαν κοκαΐνη.

Κατά τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων εντοπίστηκαν περίπου 23 γραμμάρια κοκαΐνης, με την ποσότητα να κατάσχεται και τη νεαρή να συλλαμβάνεται.

