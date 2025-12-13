Πάτρα: Επίθεση σε διανομέα στη Γούβα – Ληστεία, απειλές και καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.

Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκε διανομέας φαγητού το βράδυ της Παρασκευής στη συνοικία της Γούβας στην Πάτρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Φιλελλήνων, κοντά στην Κορίνθου, όταν οι δράστες φέρεται να απείλησαν τον διανομέα και να επιχείρησαν να τον ληστέψουν.

Μετά το επεισόδιο, η ομάδα διέφυγε με αυτοκίνητο, κατευθυνόμενη προς την οδό Πανεπιστημίου. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε καταδίωξη του οχήματος, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών να συνεχίζονται.

