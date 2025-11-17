Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ

Βαρύ πρόστιμο επέβαλε ο Δήμος Πατρέων σε επαγγελματία που αγνόησε τις συστάσεις και συνέχισε να απορρίπτει οικοδομικά υλικά σε κάδους οικιακών απορριμμάτων, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα - Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
17 Νοέ. 2025 12:59
Pelop News

Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Πατρέων εντόπισαν τον επαγγελματία στην περιοχή των Βραχνεΐκων, να απορρίπτει γυαλιά και άλλα οικοδομικά υλικά σε κάδο οικιακών απορριμμάτων. Παρά τις συστάσεις που του είχαν γίνει, συνέχισε τη ρίψη, με αποτέλεσμα να του βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων υπογραμμίζει ότι η ρίψη οικοδομικών αποβλήτων (μπάζα, χώματα, ξύλα, μέταλλα, πλακάκια κ.λπ.) σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια, δρόμους ή κάδους απορριμμάτων απαγορεύεται αυστηρά, καθώς προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων καθαριότητας και επιβαρύνει το περιβάλλον.

Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα - Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ

Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες και επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες ανακαίνισης ή οικοδομής να προμηθεύονται ειδικό κάδο μπαζών, προκειμένου να απορρίπτουν σωστά τα οικοδομικά υλικά.

«Η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των ανθρώπων που φέρνουν εις πέρας το δύσκολο έργο της αποκομιδής απαιτούν την υπεύθυνη στάση πολιτών και επαγγελματιών», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:09 Η Πάτρα στο τιμόνι της κρουαζιέρας – Συνέδριο για τη νέα εποχή του θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ