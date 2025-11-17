Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ

Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Πατρέων εντόπισαν τον επαγγελματία στην περιοχή των Βραχνεΐκων, να απορρίπτει γυαλιά και άλλα οικοδομικά υλικά σε κάδο οικιακών απορριμμάτων. Παρά τις συστάσεις που του είχαν γίνει, συνέχισε τη ρίψη, με αποτέλεσμα να του βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων υπογραμμίζει ότι η ρίψη οικοδομικών αποβλήτων (μπάζα, χώματα, ξύλα, μέταλλα, πλακάκια κ.λπ.) σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια, δρόμους ή κάδους απορριμμάτων απαγορεύεται αυστηρά, καθώς προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων καθαριότητας και επιβαρύνει το περιβάλλον.

Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες και επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες ανακαίνισης ή οικοδομής να προμηθεύονται ειδικό κάδο μπαζών, προκειμένου να απορρίπτουν σωστά τα οικοδομικά υλικά.

«Η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των ανθρώπων που φέρνουν εις πέρας το δύσκολο έργο της αποκομιδής απαιτούν την υπεύθυνη στάση πολιτών και επαγγελματιών», τονίζεται χαρακτηριστικά.

