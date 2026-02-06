Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι

Εργασίες κλαδέματος υψηλόκορμων φοινίκων και δέντρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου από τον Δήμο Πατρέων, στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης του αστικού πρασίνου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας πολιτών και διερχόμενων οχημάτων.

Συγκεκριμένα, συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη χρήση κλιμακοφόρου οχήματος, θα προχωρήσουν από τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. στο κλάδεμα υψηλόκορμων φοινίκων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών και της οδού Ευαγγελιστρίας, στην περιοχή των Βραχνεΐκων.

Για λόγους ασφαλείας, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης, ενώ θα εφαρμοστούν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με εκτροπή της κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα εκτελούνται οι παρεμβάσεις.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα και στο ίδιο χρονικό διάστημα, το Τμήμα Πρασίνου θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση του κλαδέματος των δέντρων στην οδό Γούναρη, ξεκινώντας από την πλατεία Ομονοίας και κινούμενο προς δύο κατευθύνσεις: προς την πλατεία Μαρούδα και προς την οδό Όθωνος Αμαλίας.

