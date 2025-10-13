Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη

Το Εργαστήρι Υποκριτικής θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου, στο Πολυχώρο Πολιτισμού «Μηχανουργείο», στην Πάτρα.

13 Οκτ. 2025 11:07
Pelop News

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του περσινού εργαστηρίου που έκλεισε με την παράσταση της «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» του Αριστοφάνη, οργανώνει και φέτος εργαστήριο υποκριτικής ,βασισμένο σε ελληνικά σατυρικά μονόπρακτα, εμπνευσμένα από την σύγχρονη ελληνική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Θα διδάξει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Ντάβαρης.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου με δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα (ένα βασικό και ένα προαιρετικό, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του κάθε ενδιαφερόμενου) και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025.
Θα ακολουθήσει κύκλος παραστάσεων στην κεντρική σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο .

Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 9 μ.μ. .

Πληροφορίες και εγγραφές στο 6937492516

Ο Γεράσιμος Ντάβαρης είναι επαγγελματίας ηθοποιός και σκηνοθέτης, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και οργανώνει στην Πάτρα εργαστήρια υποκριτικής για ερασιτέχνες, αρχάριους και μη, από το 2011.

 
