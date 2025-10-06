Πάτρα: Εργαστήριο υποκριτικής στο «Μηχανουργείο»

Στο Εργαστήριο υποκριτικής θα διδάξει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Ντάβαρης.

Πάτρα: Εργαστήριο υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» Από την τελευταία παράσταση του εργαστηρίου , Λυσιστράτη του Αριστοφάνη.
06 Οκτ. 2025 10:15
Pelop News

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του περσινού εργαστηρίου που έκλεισε με την παράσταση της «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, οργανώνει και φέτος εργαστήριο υποκριτικής, βασισμένο σε ελληνικά σατυρικά μονόπρακτα, εμπνευσμένα από την σύγχρονη ελληνική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Θα διδάξει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Ντάβαρης.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου με δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα (ένα βασικό και ένα προαιρετικό, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του κάθε ενδιαφερόμενου) και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025.

Θα ακολουθήσει κύκλος παραστάσεων στην κεντρική σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο .

Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 9 μ.μ. .

Πληροφορίες και εγγραφές στο 6937492516

Ο Γεράσιμος Ντάβαρης είναι επαγγελματίας ηθοποιός και σκηνοθέτης, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και οργανώνει στην Πάτρα εργαστήρια υποκριτικής για ερασιτέχνες, αρχάριους και μη, από το 2011.

 
