Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο

Ενα ακόμη σοβαρό περιστατικό ήρθε να προστεθεί στη λίστα ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο της οδού Κανάρη, αναδεικνύοντας με σκληρό τρόπο κενά ασφάλειας σε ένα έργο που παραμένει ανοιχτό στη διέλευση πολιτών, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εργοταξιακή λειτουργία.

Το ατύχημα συνέβη χθες το πρωί, στη συμβολή της Κανάρη με την οδό Μαιζώνος, όταν πατρινή κυρία, κινούμενη πεζή, έπεσε πάνω σε μεταλλικό εξάρτημα εκσκαφέα –τον κάδο του μηχανήματος– ο οποίος βρισκόταν εκτεθειμένος στο σημείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα το εμπόδιο, καθώς στο σημείο δεν υπήρχε επαρκής σήμανση ούτε προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν περαστικοί και επαγγελματίες της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσε ο πατρινός διασώστης του ΕΚΑΒ Τάκης Μικές, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της γυναίκας με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το γεγονός ότι ο πεζόδρομος της Κανάρη λειτουργεί στην πράξη ως ανοιχτό εργοτάξιο, στο οποίο καθημερινά κινούνται δεκάδες πολίτες κάθε ηλικίας, χωρίς να διασφαλίζονται βασικά μέτρα προστασίας. Πεζοί αναγκάζονται να περνούν ανάμεσα σε σκαμμένα σημεία, υλικά, καλώδια και βαρέα μηχανήματα, σε έναν χώρο που περισσότερο θυμίζει ζώνη εργασιών παρά ασφαλή αστική διαδρομή.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», καταστηματάρχες της περιοχής επισημαίνουν ότι τα ατυχήματα δεν είναι μεμονωμένα. Οπως αναφέρουν, «έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά, κυρίως με ηλικιωμένους, που σκοντάφτουν ή μπερδεύονται στα υλικά». Την ίδια στιγμή, τονίζουν ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση του έργου επιβαρύνει τόσο την ασφάλεια όσο και την τοπική αγορά.

Η ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι εργασίες και να παραδοθεί ο πεζόδρομος προς ασφαλή χρήση χαρακτηρίζεται πλέον επιτακτική, με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να ζητούν όχι μόνο χρονοδιάγραμμα, αλλά και άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των πεζών, πριν σημειωθεί ένα ακόμη σοβαρότερο ατύχημα.

