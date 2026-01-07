Πάτρα: «Εσβησε» ο Χρήστος Ευθυμιάτος, έξι μήνες μετά τον αδελφό του

Με διαφορά έξι μηνών έφυγαν από τη ζωή τα αδέλφια Ευθυμιάτου, στην Πάτρα.

Πάτρα: «Εσβησε» ο Χρήστος Ευθυμιάτος, έξι μήνες μετά τον αδελφό του
07 Ιαν. 2026 9:05
Pelop News

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την οικογένεια Ευθυμιάτου, στην Πάτρα, με δυο αδέλφια τον Χρήστο και τον Θουκιδίδη, να φεύγουν από τη ζωή με διαφορά λίγων μηνών.

Οπως έγινε γνωστό, ο 51χρονος Χρήστος Ευθυμιάτος, κατέληξε μόλις έξι μήνες μετά τον θάνατο του αδελφού του Θουκιδίδη 53 ετών.

Ο Χρήστος Ευθυμιάτος

Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 53χρονου επιχειρηματία Θουκυδίδη Ευθυμιάτου

Ο 51χρονος πατέρας δυο παιδιών, «έσβησε», έπειτα από σύντομη νοσηλεία στο Νοσοκομείο. Τα δυο αδέλφια διατηρούσαν καταστήματα με φωτιστικά και είδη σπιτιού στην Πάτρα.

O Θουκιδίδης Ευθυμιάτος

