Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου στην πλατεία Γεωργίου από 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Για έβδομη χρονιά ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την οικογένεια του Θάνου Μικρούτσικου, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του μεγάλου πατρινού συνθέτη, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ομάδα «Για τον Θάνο» και να προσφέρουν αίμα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου στην πλατεία Γεωργίου από 2 έως 6 Φεβρουαρίου
29 Ιαν. 2026 12:11
Pelop News

H Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας και η Αντιδημαρχία Υγείας – Πρόνοιας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – Μονάδα Αιμοληψίας του Πανεπιστημιακού Περιφερειακού Νοσοκομείου Πατρών και την οικογένεια του Θάνου Μικρούτσικου,  διοργανώνουν και φέτος αιμοδοσία στη μνήμη του μεγάλου πατρινού συνθέτη.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου με ημέρα έναρξης τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου. Θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Η δράση πραγματοποιείται για έβδομη χρονιά και ο Δήμος της Πάτρας καλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν ενεργά στην ομάδα «Για τον Θάνο», δίνοντας αίμα για έναν ανοιχτό πανανθρώπινο σύλλογο, χωρίς διακρίσεις, για όλους και όλες που το έχουν ανάγκη. Για έναν σύλλογο ζωής.

Ο Θάνος Μικρούτσικος  στην τελευταία του ανάρτηση το 2019 από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί και έχοντας κάνει πολλές μεταγγίσεις ανέφερε:

 «Αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο χρειάστηκε πολλές φορές να κάνω μετάγγιση αίματος. Το ίδιο και οι άνθρωποι στους διπλανούς θαλάμους. Σκεφτόμουνα αντί για δώρο φέτος να δώσετε αίμα. Για τον Θ.Μ. Για κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτές τις γιορτές σκεφτείτε τους άλλους και γίνετε αιμοδότες».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ             2/2   10.00 – 13.00

ΤΡΙΤΗ                   3/2   10.00 – 13.00 & 17.30 – 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ             4/2   10.00 – 13.00

ΠΕΜΠΤΗ             5/2   10.00 – 13.00 &  17.30 – 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        6/2   10.00 – 13.00 &  17.30 – 20.30      

