Πάτρα: Εθελοντικός καθαρισμός στις εκβολές του Γλαύκου το Σάββατο

Η Ερευνητική Ομάδα Χημείας Περιβάλλοντος της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών Χρυσής Καραπαναγιώτη, σε συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), διοργανώνουν εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία στις εκβολές του Γλαύκου, το Σάββατο 29/11/2025 στις 10 το πρωί.

Σημείο συνάντησης:

Ακριβής τοποθεσία στο Google Maps: https://maps.app.goo.gl/fF94FNjvRTRBAdCZ9 (βλέπε συνημμένη εικόνα)

Ο καθαρισμός αποτελεί μια σημαντική δράση για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας συνείδησης. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη!

Για καλύτερη οργάνωση της δράσης, παρακαλούμε τις ομάδες πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr-zr-2OTdli0lk3hT2Xn9zIoWe_rOQEe83tiaN6DjTK1tzw/viewform?usp=dialog

