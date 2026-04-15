Πάτρα: Έβγαλε μαχαίρι σε μαγαζί και κατέληξε με χειροπέδες

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το αιχμηρό αντικείμενο είχε τοποθετηθεί πάνω σε τραπέζι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, γεγονός που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές και οδήγησε στην άμεση παρέμβασή τους.

Το μαχαίρι κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Ελεγχος και άμεση επέμβαση

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα της Πάτρας, όπου οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν σε έλεγχο στον άνδρα και εντόπισαν το μαχαίρι. Η παρουσία του πάνω σε τραπέζι του καταστήματος προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον δράστη.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία, ενώ το κατασχεμένο μαχαίρι περιλαμβάνεται στα στοιχεία της έρευνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



