Πάτρα: Έβγαλε μαχαίρι σε μαγαζί και κατέληξε με χειροπέδες

Αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα η παρουσία άνδρα με μαχαίρι σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την υπόθεση να καταλήγει σε σύλληψη από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης. Το όπλο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου και κατασχέθηκε.

Πάτρα: Έβγαλε μαχαίρι σε μαγαζί και κατέληξε με χειροπέδες
15 Απρ. 2026 12:05
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το αιχμηρό αντικείμενο είχε τοποθετηθεί πάνω σε τραπέζι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, γεγονός που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές και οδήγησε στην άμεση παρέμβασή τους.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Δύο σκύλοι ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες σε αυλή σπιτιού – Χειροπέδες σε έναν άνδρα

Το μαχαίρι κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Ελεγχος και άμεση επέμβαση

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα της Πάτρας, όπου οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν σε έλεγχο στον άνδρα και εντόπισαν το μαχαίρι. Η παρουσία του πάνω σε τραπέζι του καταστήματος προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον δράστη.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία, ενώ το κατασχεμένο μαχαίρι περιλαμβάνεται στα στοιχεία της έρευνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:15 Επιμελητήριο Αχαΐας: Εγκρίθηκαν πληρωμές 55,49 εκατ. ευρώ για μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
13:06 Η Πατρινή Λίλα Μπακλέση ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος με χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram
13:06 «Βόμβα» με πρόεδρο ομάδας που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων
13:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για μικρομεσαίους: Ζητά 120 δόσεις, κούρεμα προσαυξήσεων και προστασία από κατασχέσεις
12:57 «Όλοι καλεσμένοι στο γάμο της πριγκίπισσας μας», σπαραγμός στην κηδεία της 3χρονης στην Καβάλα
12:56 Washington Post: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση στη Μέση Ανατολή
12:54 Πάτρα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Φώτης Τσάμης – Συλλυπητήρια της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»
12:50 Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εγώ σύστησα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» – «Βεβαίως θα το ξανάκανα»
12:47 Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μένει ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις
12:40 Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: «Είμαστε συγκλονισμένοι» – Η πρώτη φορτισμένη δήλωση από το Μαξίμου
12:38 Κεφαλονιά: Ραγδαίες εξελίξεις για τον θάνατο της 19χρονης, στον εισαγγελέα οι «τρεις»
12:38 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 17 Απριλίου
12:37 Κουρούτα: Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών – Η πλατεία περνά στον Δήμο Ήλιδας για 20 χρόνια
12:33 Πάτρα: «Το Κορίτσι που Ήθελε να Αγγίξει το Μισοφέγγαρο» φέρνει στο Λιθογραφείον ένα ποιητικό ταξίδι
12:28 Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει διάλογο, όχι πόλεμο – «Δεν λυγίζουμε στις πιέσεις των ΗΠΑ»
12:26 Καιρός: Οι προβλέψεις για το πόσο, ακόμη, θα μας ταλαιπωρήσει η αφρικανική σκόνη
12:24 Πάτρα: Στο Πολύεδρο ανοίγει ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη με πρώτο ομιλητή τον Γιώργο Χρούσο
12:21 Ο βασιλιάς Κάρολος στο Κογκρέσο: Μόλις η δεύτερη φορά για Βρετανό μονάρχη
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Δύο συλλήψεις για κάνναβη σε Αγρίνιο και Ναύπακτο μέσα σε λίγες ώρες
12:14 Πάτρα – Πυροβολισμοί στο Νέο Σούλι: Η ΕΛΑΣ καλείται να βρει ποιος πάτησε τη σκανδάλη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ