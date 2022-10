Πάτρα: Ευρωπαίοι μαθητές και καθηγητές στα Παλαιά Σφαγεία – ΦΩΤΟ

Τον πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων επισκέφτηκαν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου το πρωί Ευρωπαίοι μαθητές και καθηγητές που βρίσκονται στην πόλη μας, φιλοξενούμενοι του 14ου Γυμνασίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus. Οι επισκέπτες παρακολούθησαν στην αίθουσα του Καραγκιόζη (Κ7) επιστημονικό σεμινάριο με τη μέθοδο steam για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος «Living in the Era of Climatic Change 2020-2023».

Τους Ευρωπαίους μαθητές και καθηγητές που προέρχονταν από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα καλωσόρισε η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας κα Ήρα Κουρή και ακολούθησε ξενάγηση στα αγγλικά στους χώρους των Παλαιών Σφαγείων. Κατά την ξενάγηση έγινε αναφορά στο ιστορικό του πολυχώρου, στην αρχιτεκτονική των κτιρίων, στην τωρινή πολιτιστική χρήση και στην θεματική κατεύθυνση που έχουν τα Παλαιά Σφαγεία για το Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη.

Στην αίθουσα του Καραγκιόζη (Κ7) έγινε παρουσίαση του Καρναβαλικού Εργαστηρίου με προβολή φωτογραφιών και προβλήθηκε το βίντεο 3D για τη μελλοντική διαμόρφωση της κεντρικής αίθουσας για το Καρναβάλι (Κ6). Επισημάνθηκε η μελλοντική αξιοποίηση της αίθουσας ως κέντρου αναφοράς στο Καρναβάλι. Στην ξενάγηση στις αίθουσες των δημιουργικών καρναβαλικών εργαστηρίων οι επισκέπτες έμαθαν για τα στάδια κατασκευής της καρναβαλικής μάσκας, ενώ τους δόθηκαν ως ενθύμιο καρναβαλικές μάσκες για να τις διακοσμήσουν.

Υπογραμμίστηκε ότι η κατασκευή της μάσκας βασίζεται σε ανακυκλώσιμα υλικά και ότι τα εργαστήρια δίνουν μεγάλη σημασία στη λογική της επανάχρησης υλικών και στο καρναβαλικό στοιχείο. Οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους αφού, όπως είπαν, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την ιδέα και στις πατρίδες τους όπου γίνονται Καρναβάλια. Εκτός από τα εκθέματα – εκμαγεία στην αίθουσα του Καρναβαλιού, οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν και στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων-εκθέσεων (Κ4) όπου είδα τα αποτελέσματα των δημιουργικών καρναβαλικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης στην έκθεση «Δείτε τις μάσκες μας».

Οι Ευρωπαίοι μαθητές και εκπαιδευτικοί που επισκέφτηκαν τα Παλαιά Σφαγεία προέρχονται από τα ακόλουθα σχολεία:

-Ισπανία: Colegio La Salle-Buen Consejo Puerto Real (2 εκπαιδευτικοί και 6 μαθητές)

-Ιταλία: Scuola Secondaria di primo grado Ciro sciunna di Bagheria, Bagheria Sicily (2 εκπαιδευτικοί και 6 μαθητές)

-Πορτογαλία: Agrupamento de Escolas Rio Novo do Principe- Cacia Rio Ave (2 εκπαιδευτικοί και 4 μαθητές)

-Ελλάδα: 14ο Γυμνάσιο Πατρών (Ιτιές- 2 εκπαιδευτικοί και 10 μαθητές).

Η λειτουργία του χώρου των Παλαιών Σφαγείων χρηματοδοτείται από τη πράξη «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».