Έτσι τυλίχτηκε η Μασσαλία στις φλόγες! Τι συνέβη, γιατί ανησυχούν οι Αρχές στη Γαλλία ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς η Μασσαλία καίγεται και πλέον βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (8/7/2025) κοντά στην πόλη Les Pennes-Mirabeau, με αφετηρία ένα όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο A552, συνεχίζει να καίει με τους ανέμους να πνέουν με πάνω από 70 χλμ./ώρα.

Η κατάσταση υποχρέωσε το αεροδρόμιο της Μασσαλίας, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, να αναστείλει όλες τις πτήσεις λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς. Προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Βρυξέλλες, Μόναχο και Νάπολη ακυρώθηκαν, ενώ εισερχόμενες πτήσεις κατευθύνθηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια, όπως της Νίκαιας και της Νιμ.

Ο δήμαρχος Μασσαλίας Μπενουά Παϊάν, σε δηλώσεις του στο BFMTV, ανακοίνωσε ότι «εκκενώθηκαν δεκάδες σπίτια που βρίσκονταν στον μεγαλύτερο κίνδυνο», ενώ τόνισε πως οι πυροσβέστες έχουν ήδη καταφέρει να σώσουν εκατοντάδες κατοικίες από την καταστροφή. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Παϊάν τόνισε: «Θέλω να καθησυχάσω τους πολίτες της Μασσαλίας αυτή τη στιγμή είναι μια μάχη» και παρομοίασε τις προσπάθειες κατάσβεσης με «ανταρτοπόλεμο».

🔴 #Video – #incendie aux #pennes -Mirabeau et à #Marseille : les images impressionnantes des #pompiers au plus près du #Feu #pennesmirabeau #Pompiers13 pic.twitter.com/fcMAVmxebf

«Περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει η νύχτα, γιατί είναι καθοριστική. Τα πάντα είναι στρατηγικά: η ταχύτητα του ανέμου, η υγρασία, το σκοτάδι – κάθε παράγοντας μετράει», υπογράμμισε ο δήμαρχος, περιγράφοντας τη δυσκολία του έργου που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η νομαρχία Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της Μασσαλίας να παραμείνουν στα σπίτια τους με πόρτες και παντζούρια κλειστά και να τοποθετήσουν βρεγμένα πανιά στα ανοίγματα για να αποφύγουν την εισπνοή καπνού. Παράλληλα, ζητήθηκε να παραμείνουν οι δρόμοι ελεύθεροι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

«Η φωτιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Αποφύγετε κάθε υπαίθρια δραστηριότητα και μην μπλοκάρετε τις προσβάσεις για τα συνεργεία διάσωσης» αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου Μασσαλίας, που έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

🔥Tout mon soutien aux marseillais et une profonde reconnaissance aux marins-pompiers et aux secours engagés. L’incendie qui ravage les environs de Marseille met la vie humaine et animale en danger et dévaste des habitations,des paysages, des souvenirs. C’est une douleur immense! pic.twitter.com/2509neXzbT

