Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Φοιτητικές εστίες Ζωγράφου και τέσσερις τηλεφωνικοί αριθμοί στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η ανήλικη παραμένει εντός Αττικής και να χαρτογραφούν τις τελευταίες της κινήσεις στην Αθήνα.

14 Ιαν. 2026 13:29
Pelop News

Εντατικές παραμένουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα πριν από έξι ημέρες και έκτοτε αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη βρίσκεται ακόμη εντός της πρωτεύουσας.

Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και μαρτυρία ανήλικου μαθητή, ο οποίος ανέφερε ότι πριν από δύο ημέρες είδε τη Λόρα να βγαίνει από σούπερ μάρκετ κοντά στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου. Όπως κατέθεσε, την πλησίασε, της έδειξε στο κινητό του τη φωτογραφία από το Amber Alert και τη ρώτησε αν είναι εκείνη. Η κοπέλα φέρεται να του απάντησε στα αγγλικά και να απομακρύνθηκε βιαστικά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η 16χρονη κρατούσε σακούλες με ψώνια και έφυγε με τα πόδια, στοιχείο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι ενδεχομένως διαμένει προσωρινά στην ευρύτερη περιοχή. Οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, ωστόσο οι κάμερες του συγκεκριμένου καταστήματος δεν λειτουργούσαν κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί από την Πάτρα και αποβιβάστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκεί έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κινείται στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, ενώ εντοπίστηκε και σε καφέ της περιοχής, από όπου συνδέθηκε σε ασύρματο δίκτυο διαδικτύου. Λίγο αργότερα, τα ίχνη της οδηγούν σε ανταλλακτήριο χρυσού, σε μικρή απόσταση από το σημείο.

Σε βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται η 16χρονη να περπατά στην οδό Μικράς Ασίας φορώντας μαύρο μπουφάν με κουκούλα, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της, ενώ σε κάποιο σημείο φαίνεται να αλλάζει κατεύθυνση για λίγα μέτρα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η πορεία της από τον Ζωγράφο φέρεται να κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας, με τις Αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που την τοποθετούν στην περιοχή της Ομόνοιας. Εκεί εντοπίζεται και το τελευταίο στίγμα από κινητό τηλέφωνο που αποδίδεται στη Λόρα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις τηλεπικοινωνίες, έχουν εντοπιστεί τέσσερις διαφορετικοί τηλεφωνικοί αριθμοί. Ο ένας αφορά παλαιότερο αριθμό της 16χρονης που δεν είναι πλέον ενεργός, ενώ ο δεύτερος είναι το κινητό που χρησιμοποιούσε μέχρι την εξαφάνισή της και έκλεισε λίγο μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Ένας τρίτος αριθμός αντιστοιχεί σε νέο κινητό, το οποίο επίσης δεν εμφανίζει δραστηριότητα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει και τέταρτη συσκευή, άγνωστη μέχρι στιγμής, την οποία ενδέχεται να χρησιμοποιεί για πλοήγηση μέσω GPS.

Η Αστυνομία συνεχίζει να συγκεντρώνει και να διασταυρώνει στοιχεία, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τις κινήσεις της ανήλικης από τον Ζωγράφο έως το κέντρο της Αθήνας, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της.

