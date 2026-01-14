Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης: Στο μικροσκόπιο Γερμανία και τα τελευταία ίχνη στην Αθήνα – Έρευνες σε πτήσεις, IP και κάμερες για τη Λόρα

Εξονυχιστική έρευνα στις λίστες των επιβατών των αεροπορικών εταιρειών, κυρίως για τη Γερμανία, διενεργεί η Αστυνομία, αναζητώντας τα ίχνη της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου την περασμένη Πέμπτη.

Παράλληλα, άνοιξε και δίαυλος επικοινωνίας μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία με τις Αρχές της Γερμανίας και να εντοπιστούν ηλεκτρονικά ίχνη συγκεκριμένης διεύθυνσης IP, που προέκυψε από συνεργασία με την Google. Παρά το γεγονός ότι το κορίτσι δεν φαίνεται να έχει επικοινωνήσει ακόμη με τον ετεροθαλή αδερφό της στη Γερμανία, όπου εικάζεται ότι ήθελε να πάει, όπως όλα δείχνουν και όπως εκτιμούν οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, φαίνεται να είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό τη φυγή της από το σπίτι όπου διέμενε με τους γονείς της. Η 16χρονη φαίνεται να δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, όπου ήρθε πριν από τρία χρόνια με τη μητέρα και τον πατέρα της. Εδώ και αρκετές ημέρες προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα, πουλώντας αντικείμενα στο διαδίκτυο και κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήρια.

Το μυστήριο σχετικά με τον άντρα που συνάντησε η δεκαεξάχρονη κοντά στο σχολείο της λίγο πριν εξαφανιστεί λύθηκε, καθώς ο άντρας εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 58χρονο, ο οποίος ήθελε να αγοράσει το κινητό της Λόρας, το οποίο είχε βάλει σε αγγελία πώλησης. «Συναντήθηκα μαζί της για να πάρω το κινητό και να το δώσω στην κόρη μου. Είδα την αγγελία στο διαδίκτυο και επικοινωνήσαμε για να συναντηθούμε. Πήρα το κινητό και της έδωσα 200 ευρώ. Το κορίτσι που είναι μαζί με εμένα και τη 16χρονη στο βίντεο είναι η κόρη μου» είπε ο 58χρονος στους αστυνομικούς.

Τη δική του μαρτυρία έδωσε ο οδηγός ταξί που μετέφερε το κορίτσι από την Πάτρα στην Αθήνα. «Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. Πιστεύετε εσείς ότι αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου; Βαφόταν σε όλη τη διαδρομή. Δεν είδα κάτι περίεργο. Τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι. Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια» είπε ο ίδιος. Κάμερες ασφαλείας στην Αθήνα έχουν καταγράψει το κορίτσι στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου τη μετέφερε το ταξί από την Πάτρα. Στη συνέχεια, τα ίχνη της χάνονται ξανά.

Οι γονείς της βρέθηκαν χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών για να ενημερωθούν για την πορεία των ερευνών. Συνεχίζουν να απευθύνουν έκκληση στη Λόρα να επικοινωνήσει μαζί τους. Ο πατέρας της είπε στους αστυνομικούς ότι ένας γείτονας, όταν ζούσαν στη Γερμανία, τον είχε καταγγείλει για κακοποιητική συμπεριφορά, κάτι που δεν ίσχυε, καθώς πήρε πίσω την επιμέλεια του κοριτσιού. Ο ίδιος θεωρεί ότι η Λόρα δεν πήγε στη Γερμανία, αλλά πιστεύει ότι το παιδί έφυγε για την Αμερική.

Από την πλευρά τους, οι ελληνικές Αρχές «χτενίζουν» κάθε περιοχή όπου έχει εμφανιστεί το κορίτσι και θεωρούν ότι θα εντοπιστεί στην περιοχή της Αθήνας.

Τα τελευταία καταγεγραμμένα ίχνη στην Αθήνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το πρωί της Πέμπτης η ανήλικη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας περιπτέρου να αποβιβάζεται από ταξί στην οδό Θηβών και να κινείται προς την οδό Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου. Λίγο αργότερα, φέρεται να μπήκε σε καφέ της περιοχής, όπου ζήτησε τον κωδικό wi-fi προκειμένου να συνδεθεί στο διαδίκτυο, πριν συνεχίσει την πορεία της προς το κέντρο της Αθήνας.

Σε επόμενο οπτικό υλικό, η 16χρονη εμφανίζεται να περνά μπροστά από φαρμακείο και να επιστρέφει προς τα πίσω, εκτιμάται επειδή έχασε το σήμα του ασύρματου δικτύου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής της φορούσε μαύρο μπουφάν με κουκούλα και είχε μαζί της σακίδιο πλάτης.

Παράλληλα, οι αστυνομικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Λόρα αντάλλασσε μηνύματα από το κινητό της τηλέφωνο, ενώ προσπάθησε να εξασφαλίσει χρήματα επιχειρώντας να πουλήσει κόσμημα σε ανταλλακτήριο χρυσού της περιοχής. Οι κινήσεις αυτές δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένες, καθώς δύο ημέρες αργότερα αναζήτησε εκ νέου κοσμηματοπωλείο με τον ίδιο σκοπό.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου, η ανήλικη μπήκε σε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου και ρώτησε αν γίνεται αγορά χρυσού. Όταν η ιδιοκτήτρια της απάντησε αρνητικά, η Λόρα αποχώρησε και επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Η επιχειρηματίας, ωστόσο, αναγνώρισε τη 16χρονη από τα χαρακτηριστικά της και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το κορίτσι μιλούσε ελληνικά με δυσκολία, αναμειγνύοντας αγγλικές λέξεις, και ζήτησε βοήθεια για να καλέσει ταξί, καθώς –όπως είπε– δεν είχε μονάδες στο κινητό της. Αφού πέρασε απέναντι τον δρόμο, σταμάτησε ταξί και απομακρύνθηκε, χωρίς να είναι γνωστός ο επόμενος προορισμός της.

Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη της χάνονται. Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν μέσω βιντεοληπτικού υλικού τη διαδρομή που ακολούθησε το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πώλησης των κοσμημάτων, εκτιμώντας ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για τον εντοπισμό της.

