Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες για πιέσεις και δυσκολίες στην οικογένεια πριν χαθεί

Συνεχίζεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από την Πάτρα για ένατη ημέρα. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα της ήταν σε κατάστημα στου Ζωγράφου, ενώ στο νοσοκομείο Παίδων βρέθηκαν η τσάντα της, δύο μπουφάν, βιβλία και το πάσο της. Οι αρχές έχουν επεκτείνει τις έρευνες σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια, ζητώντας λίστες επιβατών για πιθανούς ταξιδιωτικούς προορισμούς με πλαστά στοιχεία.

Νέες μαρτυρίες από φίλες και συμμαθήτριες περιγράφουν τις συνθήκες πίεσης και περιορισμού που βίωνε η Λόρα στο σπίτι της. Σύμφωνα με αυτές, ο πατέρας της είχε φτάσει στο σημείο να την κουρέψει στην πρώτη Γυμνασίου επειδή ζήτησε να πάει σε κομμωτήριο. Παράλληλα, οι γονείς δεν της έδιναν χρήματα: «Είχαμε πάει εκδρομή στο Ναύπλιο και δεν είχε να πάρει φαγητό. Μοιραστήκαμε ό,τι είχα», ανέφερε φίλη της.





Η μητέρα της, όπως περιγράφεται, διατηρούσε ουδέτερη στάση και δεν παρενέβαινε σε σημαντικό βαθμό, ενώ η Λόρα φαινόταν να πιέζεται έντονα από τον πατέρα της, ο οποίος της έβαζε όρια στη χρήση κινητού, την μάλωνε για μικρές παραλείψεις και ασκούσε ψυχολογική πίεση. Η νεαρή φέρεται να φοβόταν τον πατέρα της και να προσπαθούσε να κρύβει συνομιλίες και δραστηριότητες από εκείνον.





Οι φίλες της θυμούνται ότι η Λόρα ήταν πολύ δημιουργική και εργατική, φτιάχνοντας πλεκτά που πουλούσε ή δάνειζε για να βγάζει χρήματα. Η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από το σπίτι μόλις μεγαλώσει, ενώ αντιμετώπιζε δυσκολίες στην ένταξη λόγω της αλλαγής από τη Γερμανία στην Ελλάδα και της περιορισμένης γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η Λόρα διατηρούσε περιορισμένες επαφές με μεγαλύτερα αδέρφια στη Γερμανία και είχε νιώσει μεγάλη πίεση στην καθημερινότητά της, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες ενδείξεις για την εξαφάνισή της.





Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για να εντοπίσουν την 16χρονη και να διαπιστώσουν πού μπορεί να έχει μεταβεί.

