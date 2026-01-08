Πάτρα: Εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από το σπίτι της στο Ρίο

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

08 Ιαν. 2026 22:51
Ανακοίνωση για την εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού». Αναλυτικά:

Στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα η Λόρα Λ., 16 ετών, Γερμανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/1/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
