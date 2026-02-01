Πάτρα: Έξτρα προσβασιμότητα σε τέσσερις παραλίες – Εργα με 220.000 ευρώ

Ενα σημαντικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των παραλιών του Δήμου Πατρέων για άτομα με αναπηρία και γενικότερα για εμποδιζόμενα άτομα μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από τη δημοτική επιτροπή.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας σε παραλίες του Δ. Πατρέων», το οποίο εντάσσεται στη δράση «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το έργο αφορά τέσσερις πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής και έχει συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 220.302,85 ευρώ.

Η δημοτική επιτροπή αποδέχθηκε την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων και ενέκρινε την κατανομή του προϋπολογισμού για την καταβολή της ενίσχυσης.

Οπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Απόστολης Αγγελής, η ένταξη του έργου έρχεται κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες. «Αποδεχόμαστε την ένταξη. Είναι μια πρόσκληση από τον Οκτώβριο του 2023, υποβάλαμε τον φάκελο τον Μάιο του 2024 και εντασσόμαστε τον Γενάρη του 2026, με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Απριλίου 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη στενότητα των χρονοδιαγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Πατρέων: στην Πλαζ, στη θέση Εξω Αγυιά, στην παραλία Ακταίου στη θέση Δημορρηγόπουλου, στην παραλία Βραχνεΐκων μπροστά από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας και στην παραλία Ροδινής, εντός του κόλπου, στην Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με ημιμόνιμες εγκαταστάσεις, με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης, η προμήθεια βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμφίβιων αμαξιδίων, ξύλινων διαδρόμων, αποδυτηρίων και χημικών τουαλετών για ΑμεΑ, καθώς και ειδικών ομπρελών και κάδων απορριμμάτων. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν πακέτα τηλεμετρίας, συσκευές συναγερμού και φωτοσυναγερμοί, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική σήμανση των προσβάσιμων παραλιών.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής για τη χρηματοδότηση του έργου αναμένεται έως τις 30 Απριλίου 2026, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις απαιτούμενες εργασίες που θα ενισχύσουν ουσιαστικά την ισότιμη πρόσβαση στον αιγιαλό και αναβαθμίζοντας το τουριστικό και κοινωνικό αποτύπωμα των παραλιών του Δήμου Πατρέων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



