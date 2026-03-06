Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Ένα περιστατικό που κινητοποίησε τις αρχες σημειώθηκε στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, με πρωταγωνιστή έναν 25χρονο φοιτητή.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία,, ο νεαρός φέρεται να αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του. Στη συνέχεια επικοινώνησε ο ίδιος με το ΕΚΑΒ, ζητώντας άμεσα βοήθεια. Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στον χώρο της εστίας και τον παρέλαβε, μεταφέροντάς τον στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου είκοσι ημέρες ο ίδιος φοιτητής είχε απασχολήσει ξανά τις υπηρεσίες υγείας, έπειτα από παρόμοια ενέργεια.

