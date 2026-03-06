Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου είκοσι ημέρες ο ίδιος φοιτητής είχε απασχολήσει ξανά τις υπηρεσίες υγείας, έπειτα από παρόμοια ενέργεια.

Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
06 Μαρ. 2026 17:06
Pelop News

Ένα περιστατικό που κινητοποίησε τις αρχες σημειώθηκε στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, με πρωταγωνιστή έναν 25χρονο φοιτητή.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία,, ο νεαρός φέρεται να αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του. Στη συνέχεια επικοινώνησε ο ίδιος με το ΕΚΑΒ, ζητώντας άμεσα βοήθεια. Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στον χώρο της εστίας και τον παρέλαβε, μεταφέροντάς τον στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου είκοσι ημέρες ο ίδιος φοιτητής είχε απασχολήσει ξανά τις υπηρεσίες υγείας, έπειτα από παρόμοια ενέργεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:32 Βαγδάτη: Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά σε αμερικανική βάση στο αεροδρόμιο, LIVE
20:22 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ για τους εαρινούς αγώνες κολύμβησης
20:12 Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 151 χλμ., ήταν , χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς!
20:02 «Μπάζα» πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε κόσμο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
19:51 Επιστροφή στην πατρίδα για 87 Έλληνες από το Ομάν, ανάμεσά τους και ένα μωρό!
19:41 ΔΥΠΑ: Από 10 Μαρτίου οι αιτήσεις για πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα έως 750 ευρώ
19:31 Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι
19:21 Η τιμή του πετρελαίου «καλπάζει» μετά τις δηλώσεις Τραμπ για μάχη «μέχρι τέλους» στο Ιράν
19:13 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα στον σωστό άξονα!
19:09 Ο Απόλλων κόντρα σε προβλήματα έκανε τη δουλειά με τη Σαρωνίδα
19:00 Το εσωτερικό δράμα του Λιβάνου
18:50 ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά έξω
18:41 Στην Κόρινθο κυριολεκτικά άνοιξε η γη! ΒΙΝΤΕΟ
18:40 Άνδρας στη ΓΑΔΑ απειλεί ότι έχει πάνω του εκρηκτικά!
18:30 Η βία έχει φωλιάσει στο σχολικό περιβάλλον και τα παιδιά τη θεωρούν φυσιολογική
18:20 «Είναι ντροπιαστικό για όλους μας, άφησα τα συναισθήματα να με κυριεύσουν», η συγγνώμη του Τζέιμς για το «χοντρό» επεισόδιο με τον Οκόμπο
18:10 Φόβος και τρόμος για το συνεργείο του MEGA, βόμβα έσκασε δίπλα του!
18:08 Επετειακό ντοκιμαντέρ για την Έξοδο του Μεσολογγίου, 200 χρόνια μετά
18:00 Πάτρα: Ψηφιακές υπηρεσίες και εκτεταμένη ανακαίνιση αλλάζουν την εικόνα της ιστορικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
17:55 Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με τη Σαρωνίδα, δυσκολεύεται αρκετά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ