Πάτρα: Φωτιά και κόκκινος συναγερμός στην Ποσειδώνος

Στην Πάτρα συναγερμός σήμανε σήμερα (7/4/2026) Μεγάλης Τρίτη, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε μονοκατοικία επί της οδού Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού και προκάλεσε υλικές ζημιές στον χώρο. Όμως ευτυχώς χωρίς να καταφέρει να επεκταθεί σε άλλα τμήματα της οικίας ή σε γειτονικά σπίτια.

Γιατί δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν πολύ γρήγορα στο σημείο και έθεσανξ την πυρκαγιά υπό έλεγχο αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Μάλιστα ευτυχώς από το περιστατικό δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

