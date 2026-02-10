Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα από διαρροή σόμπας υγραερίου, κάηκαν πόρτες!

Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα από διαρροή σόμπας υγραερίου, κάηκαν πόρτες!
10 Φεβ. 2026 18:50
Pelop News

Στην Πάτρα συναγερμός σήμανε σήμερα (10/2/2026) το απόγευμα. καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σεισόγειο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Πριγκιπονήσων.

Πέτρος Ψωμάς: «Ανασφάλιστη εργασία και αύξηση δημοτικών τελών – Νέα ήθη από τη δημοτική Αρχή»

Αμέσως μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ήρθε ως συνέπεια διαρροής σε σόμπα υγραερίου που βρισκόταν στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου.

Ευτυχώς πάντως που ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε  τον κίνδυνο, πέταξε τη σόμπα στον κοινόχρηστο διάδρομο και κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παράλληλα γυναίκα που βρισκόταν εκεί άρχισε να καλεί σε βοήθεια, αφού οι φλόγες άρχισαν να καίνε πόρτες δύο διαμερισμάτων.

Όμως υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η φωτιά κατασβέστηκε πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Αστυνομικοί βρέθηκαν και αστυνομικοί και για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί έρευνα το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:41 Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος, όλα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του
19:29 Πάτρα: Αιματηρό επεισόδιο στον ΟΚΑΝΑ, τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο
19:21 «Ο Αλκαράθ είναι ήδη θρύλος του τένις» ο Ναδάλ αποθέωσε τον συμπατριώτη του
19:10 Ιατροδικαστική εξέταση: Τι έδειξε για τον θάνατο της 34χρονης από την Πάτρα, δύο εβδομάδες μετά τη γέννα
19:00 Αν οι φίλοι εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ
18:50 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα από διαρροή σόμπας υγραερίου, κάηκαν πόρτες!
18:41 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης, που αποκάλυψε σε ζωντανή μετάδοση ότι απάτησε τη σύντροφό του
18:31 «Πίσω στο κεφάλι, είχε κάνει ότι να ‘ναι. Τον χτύπησα, το παραδέχομαι, δεν είναι λύση το ξέρω», τι υποστηρίζει ο νεαρός που χτύπησε με γκλοπ τον κουρέα
18:20 «Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Ταβάνι μας είναι ο ουρανός»
18:15 Πέτρος Ψωμάς: «Ανασφάλιστη εργασία και αύξηση δημοτικών τελών – Νέα ήθη από τη δημοτική Αρχή»
18:10 Ντοκουμέντο με την τοποθέτηση βόμβας στην επιχείρηση που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος
18:00 Αχαΐα: Επανασυσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ με Αλαχιώτη, Παπαθεοδώρου και Σακελλίωνα
17:56 ΜΜΕ κατά Νετανιάχου: Γνώριζε από το 2018 το σχέδιο εισβολής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ
17:46 «Το εγκατέλειψε στον δρόμο δεν θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε σοκ», πατέρας έδειρε 62χρονο που παρέσυρε το παιδί του
17:37 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»
17:17 Κολομβία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές
17:12 Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»
17:07 Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!
17:04 Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Κακοκαιρία: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες από την Τετάρτη – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ