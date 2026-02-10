Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα από διαρροή σόμπας υγραερίου, κάηκαν πόρτες!

Στην Πάτρα συναγερμός σήμανε σήμερα (10/2/2026) το απόγευμα. καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σεισόγειο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Πριγκιπονήσων.

Πέτρος Ψωμάς: «Ανασφάλιστη εργασία και αύξηση δημοτικών τελών – Νέα ήθη από τη δημοτική Αρχή»

Αμέσως μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ήρθε ως συνέπεια διαρροής σε σόμπα υγραερίου που βρισκόταν στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου.

Ευτυχώς πάντως που ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, πέταξε τη σόμπα στον κοινόχρηστο διάδρομο και κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παράλληλα γυναίκα που βρισκόταν εκεί άρχισε να καλεί σε βοήθεια, αφού οι φλόγες άρχισαν να καίνε πόρτες δύο διαμερισμάτων.

Όμως υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η φωτιά κατασβέστηκε πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Αστυνομικοί βρέθηκαν και αστυνομικοί και για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί έρευνα το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



