Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Ένα ακόμη περιστατικό φωτιάς σε κατοικία κινητοποίησε χθες τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Πάτρα, όταν φλόγες εκδηλώθηκαν σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη συμβολή των οδών Καρόλου και Γαμβέτα, όπου μένει φοιτήτρια. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή ένοικος δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του ΕΚΑΒ και δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα, με το έργο των πυροσβεστών να αποτρέπει μεγαλύτερες ζημιές στο κτίριο και πιθανή απειλή για τους υπόλοιπους ενοίκους.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να εξετάζονται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

