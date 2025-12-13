Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Πάτρας όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα όπου διέμενε φοιτήτρια. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα, ενώ η νεαρή έλαβε πρώτες βοήθειες χωρίς να χρειαστεί διακομιδή.

Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
13 Δεκ. 2025 15:08
Pelop News

Ένα ακόμη περιστατικό φωτιάς σε κατοικία κινητοποίησε χθες τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Πάτρα, όταν φλόγες εκδηλώθηκαν σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη συμβολή των οδών Καρόλου και Γαμβέτα, όπου μένει φοιτήτρια. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή ένοικος δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του ΕΚΑΒ και δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα, με το έργο των πυροσβεστών να αποτρέπει μεγαλύτερες ζημιές στο κτίριο και πιθανή απειλή για τους υπόλοιπους ενοίκους.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να εξετάζονται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ