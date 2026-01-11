Πάτρα: Φωτιά σε κολόνα έριξε στο σκοτάδι τα Μποζαΐτικα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε κολόνα της ΔΕΔΔΗΕ έξω από τις εγκαταστάσεις της Mercedes Σιδέρης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και περιπολικό της Αστυνομίας, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια εργαζομένων και διερχόμενων οδηγών.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε χωρίς να επεκταθεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ενώ αναμένεται παρέμβαση συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



