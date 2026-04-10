Πάτρα: «Γέφυρα» εργοδοτών και εργαζομένων στην 55η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο MY WAY Hotel & Events, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο εργοδοτών όσο και υποψηφίων εργαζομένων από την ευρύτερη περιοχή.

10 Απρ. 2026 18:33
Pelop News

Έναν ζωντανό και δυναμικό κόμβο συνάντησης της αγοράς εργασίας δημιουργεί στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από τη διοργάνωση της 55ης «Ημέρας Καριέρας», προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περίπου 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και διαφορετικών επιπέδων εξειδίκευσης. Από θέσεις εισαγωγικού επιπέδου έως πιο εξειδικευμένους ρόλους, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να καταθέσουν τα βιογραφικά τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό τους προφίλ. Η προσωπική επαφή με εργοδότες αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της δράσης, καθώς επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται εδώ.

Η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ έχει καθιερωθεί ως ένας αποτελεσματικός θεσμός που φέρνει πιο κοντά την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

