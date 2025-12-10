Πάτρα: Γεγονός η λειτουργία του νέου σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, τα πρώτα δρομολόγια ΦΩΤΟ

Νέα εποχή για το Υπεραστικο ΚΤΕΛ Αχαΐας. Από σήμερα Τετάρτη 10/12/2025, η λειτουργία του νέου σύγχρονου σταθμού.

10 Δεκ. 2025 10:25
Pelop News

Το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πάτρα για την Αθήνα, αναχώρησε τις  πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη 10/12/2025, από το νέο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Οπως ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας  τα επίσημα εγκαίνια προγραμματίζονται για τον Μάρτιο του 2026.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

«Η Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Νομού Αχαΐας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, συμπολιτών , ταξιδιωτών και της διοίκησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Σταθμού θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και προέδρων από όλη τη χώρα.

Ο νέος σταθμός, ένα έργο σύγχρονο, λειτουργικό και υψηλών προδιαγραφών, έρχεται να ενισχύσει τις μεταφορές της περιοχής, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και στους επισκέπτες της Αχαΐας»

Φωτογραφίες: facebook Andreas Vris

