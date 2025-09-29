Πάτρα: Γέμισαν την αίθουσα του ΤΕΕ τα μέλη της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Το νέο γραφείο πόλης

Σε μια κατάμεστη αίθουσα από μέλη και φίλους της Παράταξης, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη Ολομέλεια της Παράταξης για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, στην οποία έγινε απολογισμός της νικηφόρας χρονιάς που πέρασε καθώς και αποφασίστηκαν τα μέλη του νέου Γραφείου Πόλης της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας.

Λόγο απηύθηναν ο απερχόμενος Γραμματέας, Δημήτρης Καλλίνικος, ο νέος Αναπληρωτής Γραμματέας, Θοδωρής Ντόστας, φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και ο νέος Γραμματέας, Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος, φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

Τα υπόλοιπα μέλη που θα στελεχώσουν το Γραφείο Πόλης είναι:

– Νίκος Πυλαρινός, φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών

– Θωμάς Τσαδήμας, φοιτητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Δέσποινα Βαρδακώστα, φοιτήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας

– Πλάτωνας Σκάντζικας, φοιτητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

– Δημήτρης Κωλέττης, φοιτητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

– Μπερνάντο Μπέντο, φοιτητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

– Σοφία Πανάικα, φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

– Ορέστης Ντάτσος, φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

– Γιώργος Κανελλής, φοιτητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

– Άγγελος Τάσιος, φοιτητής στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας.

