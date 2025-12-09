Πάτρα: Γιατί αυξάνεται το πάγιο της ΔΕΥΑΠ – 9 ευρώ το χρόνο παραπάνω στο κέντρο, 15 στα περίχωρα

Από το 2026 οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΠ θα έρχονται ελαφρώς πιο τσιμπημένοι στην τιμή τους, αφού στο διοικητικό συμβούλιο της Παρασκευής πάρθηκε η απόφαση για αυξήσεις στις τιμές των παγίων.

Συγκεκριμένα, η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ έχει ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με την απόφαση, και οι αυξήσεις αφορούν μόνο το πάγιο τέλος του κάθε λογαριασμού.

Για τις παροχές που βρίσκονται στον παλαιό Δήμο Πατρέων, οι καταναλωτές θα πληρώνουν 13,30€ το δίμηνο από 11,80 το δίμηνο που ήταν η χρέωση του παγίου έως τον Δεκέμβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι ένας καταναλωτής που πλήρωσε το 2025 για το πάγιο των λογαριασμών 70,8 ευρώ όλο το χρόνο, το 2026 θα κληθεί να πληρώσει για τα πάγια τέλη 79,8 ευρώ, δηλαδή 9 ευρώ περισσότερα.

Για τις παροχές που βρίσκονται στους πρώην δήμους Ρίου, Βραχνεΐκων, Παραλίας και Μεσσάτιδας το πάγιο τέλος διαμορφώνεται στα 8,50€ ανά λογαριασμό από τα 6,00€ που ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, το 2025 οι καταναλωτές πλήρωσαν 36 ευρώ για το πάγιο, το 2026 θα πληρώσουν για το πάγιο τέλος 51 ευρώ, δηλαδή 15 ευρώ περισσότερα.

Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Διονύσης Κλάδης περιέγραψε τις δυσμενείς συνθήκες στις οποίες κλήθηκε να αντεπεξέλθει ο οργανισμός τα τελευταία χρόνια με το αυξημένο κόστος ενέργειας να πλήττει σημαντικά τα ταμεία. Μάλιστα, επισημάνθηκε ότι η συζήτηση για τη νέα τιμολογιακή πολιτική ήρθε σε μια περίοδο όπου εξελίσσονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την «εμπορευματοποίηση» του νερού και τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή επιβαρύνει τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών σε προσιτό και ποιοτικό νερό.

Κεντρικός λόγος που οδηγεί στην ανάγκη αύξησης του παγίου τέλους –1,25 €/μήνα για τον Δήμο Πατρέων και 1,75 €/μήνα για τις πρώην Καλλικρατικές ενότητες– είναι η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, με τη ΔΕΥΑΠ να θεωρεί ότι για αυτή την αύξηση φέρει την ευθύνη συνολικά η κυβέρνηση. Η ΔΕΥΑΠ πλήρωνε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως για ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά πλέον το ποσό φτάνει τα 7 εκατ. ευρώ. Από το 2021 έως σήμερα, η ΔΕΥΑΠ έχει καταβάλει πάνω από 30 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. αποτελούν πρόσθετη δαπάνη λόγω των αυξήσεων.

Κατά τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, οικονομική πίεση προκαλεί επίσης η άρνηση της κυβέρνησης να ενισχύσει οικονομικά τις συνεπείς ΔΕΥΑ: η κρατική επιδότηση 250 εκατ. ευρώ αφορά μόνο όσες έχουν χρέη προς τη ΔΕΗ, αφήνοντας εκτός τη ΔΕΥΑΠ. Παράλληλα, ο κ. Κλάδης τόνισε ότι η θέσπιση της ΡΑΕΥ και οι αυστηρές απαιτήσεις πιστοποίησης δημιουργούν νέους περιορισμούς, καθώς συνδέουν τη χρηματοδότηση έργων με την πιστοποίηση, την ώρα που οι επιχειρήσεις καλούνται να εμφανίζουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς μέσα σε συνθήκες διπλασιασμένου ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερα αυτή η απαίτηση κρίνεται πολύ σημαντική για την απόφαση αύξηση του παγίου, ώστε να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς.

Πάντως, κρίνεται θετικά ότι το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ παραμένει το χαμηλότερο πανελλαδικά, σύμφωνα με τον κ. Κλάδη, και παράλληλα διατηρούνται τα μειωμένα κοινωνικά τιμολόγια και θα συνεχιστούν τα εκτεταμένα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης έστω και χωρίς επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Η αύξηση του παγίου χαρακτηρίζεται αναγκαία, προκειμένου η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, να καλύπτει το υψηλό ενεργειακό κόστος και να διατηρεί ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης για την πόλη.

Τέλος, εντός της εισήγησης αναφέρονται και πέντε σημαντικά έργα για τα οποία αναζητούνται χρηματοδοτήσεις:

• Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Δ προτεραιότητας (Καμίνια, Δρέπανο, Ψαθόπυργος κλπ)

• Επέκταση βιολογικού για να δεχθεί τα λύματα Δ προτεραιότητας

• Νέο σύγχρονο διυλιστήριο στο Ριγανόκαμπο

• Αντιπλημμυρικά έργα σε όλο το εύρος Δήμου Πατρέων

• Έργα ύδρευσης και δικτύου στις όμορες δημοτικές ενότητες

Ποιες κατηγορίες πολιτών πληρώνουν λιγότερο

Η ΔΕΥΑΠ εφαρμόζει μια σειρά από κοινωνικά τιμολόγια που εξασφαλίζουν σημαντικές μειώσεις σε ευπαθείς ομάδες, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και καταναλωτές με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Κοινός παρονομαστής για όλες τις κατηγορίες είναι το εξαιρετικά μειωμένο πάγιο που ανέρχεται μόλις σε 1 ευρώ το δίμηνο, καθώς και οι εκπτώσεις στο κόστος κατανάλωσης.

1. Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες

Οι οικογένειες αυτές εντάσσονται σε ειδικό τιμολόγιο με:

>Πάγιο 1€ / δίμηνο

>40% έκπτωση στην κατανάλωση νερού

Για να ισχύσει η έκπτωση, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί. Ως προστατευόμενα θεωρούνται τα παιδιά έως 21 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Η έκπτωση ανανεώνεται κάθε χρόνο με την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

2. Ατομα με αναπηρία (67% και άνω) και δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων

Για τα ΑΜΕΑ προβλέπονται:

>Πάγιο 1€ / δίμηνο

>60% έκπτωση στο τέλος κατανάλωσης

Το οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 20.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω του 67%. Απαιτείται ετήσια ανανέωση των δικαιολογητικών.

3. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συσσιτίου, ΤΕΒΑ και ειδικά πιστοποιημένοι ευπαθείς καταναλωτές

Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται το πιο ενισχυμένο κοινωνικό τιμολόγιο:

>Πάγιο 1€ / δίμηνο

>Δωρεάν κατανάλωση έως 120 κ.μ. ανά τετράμηνο

Για κατανάλωση πάνω από τα 120 κ.μ., ο υπολογισμός γίνεται με βάση την κλιμάκωση της περιοχής, μετά την αφαίρεση των πρώτων 120 κ.μ. Για την ένταξη απαιτείται βεβαίωση από τις αρμόδιες κοινωνικές δομές του Δήμου.

4. Μακροχρόνια άνεργοι

Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι είναι άνεργοι άνω του ενός έτους, έχουν δηλωμένη μία κατοικία έως 120 τ.μ. και εισόδημα έως 7.000 ευρώ.

Προβλέπεται:

>Πάγιο 1€ / δίμηνο

>50% έκπτωση στην κατανάλωση

5. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Για τους δικαιούχους του ΚΕΑ εφαρμόζεται:

>Πάγιο 1€ / δίμηνο

>50% έκπτωση στην κατανάλωση έως 180 κ.μ. ανά τετράμηνο

Πάνω από τα 180 κ.μ., η κατανάλωση υπολογίζεται βάσει της κλίμακας της περιοχής, ξεκινώντας από την κλίμακα που αντιστοιχεί στα 181 κ.μ.

