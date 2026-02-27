Πάτρα: Γκαζάκια λίγο πριν τα… Τέμπη – Τι ερευνά η Ασφάλεια

Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση προκλήθηκε χθες το πρωί στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκε εκρηκτικός εμπρηστικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην περιοχή του Κουκουλίου.

