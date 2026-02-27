Πάτρα: Γκαζάκια λίγο πριν τα… Τέμπη – Τι ερευνά η Ασφάλεια
Στόχος η διεύθυνση Συγκοινωνιών
Τον μηχανισμό εντόπισε ο διευθυντής της υπηρεσίας, κατά την άφιξή του για να ανοίξει το κτίριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο, κοντά στην είσοδο, και αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και φιάλες με εύφλεκτο υλικό. Οι δράστες φέρονται να τον άναψαν, ωστόσο δεν σημειώθηκε έκρηξη, καθώς η φωτιά έσβησε σε σύντομο χρόνο. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροτεχνουργός της ΕΛΑΣ και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για εργαζόμενους και πολίτες. Ο μηχανισμός περισυνελέγη με ασφάλεια και θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση, με στόχο τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους υπεύθυνους.
Στο σημείο βρέθηκε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος σε δηλώσεις του υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και ευχαρίστησε τις αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για την άμεση και επαγγελματική τους παρέμβαση. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπάγεται στην Περιφέρεια και δεν αποτελεί τμήμα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνδέοντας το συμβάν με την επικείμενη επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών και επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια δομή που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, εκδίδοντας άδειες κυκλοφορίας και διπλώματα οδήγησης, συχνά με περιορισμένο προσωπικό και αυξημένο φόρτο εργασίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις Αρχές στο γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία γίνεται στόχος. Πέρυσι, κατά την περίοδο της επετείου για την τραγωδία των Τεμπών, είχε εντοπιστεί και πάλι εκρηκτικός μηχανισμός στην ίδια περιοχή. Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας, να εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με αντίστοιχα «επετειακά» κίνητρα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο κ. Μπονάνος, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση που δεν έχει καμία ουσιαστική βάση, αφού η Διεύθυνση Μεταφορών δεν σχετίζεται με σιδηροδρομικούς φορείς.
Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, λειτούργησε κανονικά. Ωστόσο, η έρευνα της Ασφάλειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με συλλογή υλικού από κάμερες της περιοχής και αναζήτηση μαρτυριών. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες που, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών.
