Πάτρα: Γκέτο απέναντι από το Ρωμαϊκό Στάδιο – Ανασφάλεια στην περιοχή

Σε απόσταση αναπνοής από έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Πάτρας, το Ρωμαϊκό Στάδιο, ένα παλαιό κτίσμα στην οδό Ηφαίστου έχει μετατραπεί σε σημείο έντονης υποβάθμισης, προκαλώντας ανησυχία κατοίκων και εύλογα ερωτήματα για την εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή γύρω από έναν προστατευόμενο πολιτιστικό θησαυρό.

Το συγκεκριμένο σπίτι, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο και σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες και πεζόδρομο καθημερινής διέλευσης, εμφανίζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. Σύμφωνα με καταγγελίες περιοίκων, στο εσωτερικό του διαμένουν άτομα υπό συνθήκες ακραίας επισφάλειας, ενώ γίνεται λόγος και για χρήση απαγορευμένων ουσιών, γεγονός που –όπως αναφέρουν– έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ενός κλίματος φόβου και κοινωνικής αποδιοργάνωσης στη γειτονιά.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η συνολική εικόνα της περιοχής, καθώς ο πεζόδρομος που οδηγεί στο Ρωμαϊκό Στάδιο παρουσιάζει, ιδίως τις βραδινές ώρες, φαινόμενα παράνομης στάθμευσης, ρύπανσης και χρήσης του δημόσιου χώρου, με τρόπο που επιβαρύνει σημαντικά το αστικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μία έντονη αντίφαση: δίπλα σε ένα μνημείο του 1ου αιώνα μ.Χ., που συνδέεται με τη ρωμαϊκή ακμή της Πάτρας και βρίσκεται σε διαδικασία ανάδειξης μέσω έργων και παρεμβάσεων, αναπτύσσεται μία εικόνα εγκατάλειψης και ασυδοσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φακός της «Π» εισήλθε στο εσωτερικό του κτιρίου και διαπίστωσε ότι οι καταγγελίες των κατοίκων δεν είναι αβάσιμες, καθώς η εικόνα που καταγράφηκε επιβεβαιώνει συνθήκες πλήρους εγκατάλειψης και έντονης υποβάθμισης, όπως αυτές περιγράφονται από τους περιοίκους. Η αυτοψία ενισχύει την εικόνα ενός χώρου που χρήζει άμεσης θεσμικής αντιμετώπισης.

Σε επικοινωνία της «Π» με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, η διευθύντρια Ερωφίλη Κόλλια διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει ακόμη απαλλοτριωθεί από το υπουργείο Πολιτισμού, συνεπώς δεν εμπίπτει στην άμεση αρμοδιότητα της Εφορείας και δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στο εσωτερικό του. Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του ζητήματος, η Εφορεία ενημέρωσε την Αστυνομία, ώστε να εξεταστεί η κατάσταση και να επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ένα σαφές θεσμικό κενό ανάμεσα στην πολιτιστική προστασία και την πραγματική διαχείριση του αστικού χώρου, με αποτέλεσμα περιοχές υψηλής ιστορικής αξίας να παραμένουν εκτεθειμένες σε φαινόμενα υποβάθμισης μέχρι την ολοκλήρωση χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών.

Για τους κατοίκους, η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της απλής όχλησης και αγγίζει ζητήματα καθημερινής ασφάλειας και ποιότητας ζωής.

«Δεν είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό μνημείο να περιβάλλεται από τέτοιες εικόνες», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση και συντονισμό των αρμόδιων φορέων.

